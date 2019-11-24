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بديل للأدوية.. تعرف على فوائد عصير الرمان بالجوافة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:02 م
فوائد عصير الرمان
فوائد عصير الرمان بالجوافة
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حياة عبد العزيز
تحتوي الجوافة على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، وهي تقي الجسم من أمراض عديدة مثل السرطان، ومكافحة السكر وفقر الدم، كما يحتوي الرمان على نسبة كبيرة من الفيتامينات التي تساعد على تقوية الجسم والشعر، والحفاظ على صحة البشرة، فتعرف على فوائد عصير الرمان بالجوافة وطريقة العمل وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي.

فوائد عصير الرمان بالجوافة:

- تقوية الجهاز المناعي.

- تقليل خطر الاصابة بأمراض السرطان

- مد الجسم بالطاقة.

- يحمي الشخص من نزلات البرد.

مكونات عصير الرمان بالجوافة لنجلاء الشرشابي:

3 ثمرة جوافة
كوب رمان
2 كوب ماء
3 ملاعق كبيرة سكر
نصف ملعقة ليمون

طريقة عمل عصير الرمان بالجوافة لنجلاء الشرشابي:

- خلط الليمون مع الجوافة ثم يضرب بالخلاط مع الرمان.
- يضاف السكر حسب الرغبة والماء، ويصفى جيدًا ويصب في كأس.
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