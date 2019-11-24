لبنان.. سعد الحريري يحذر من جهات مجهولة توجه دعوات مزورة ومشبوهة

اعلن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، أن بعض الجهات المجهولة تستخدم أرقاما هاتفية من خارج لبنان وتقوم بإرسال رسائل نصية الى مواطنين تدعوهم للقاءات مزعومة مع الرئيس الحريري في بيت الوسط.





وأوضح الحريري أن الدعوات صادرة عن وزراء او مستشارين او مساعدين للرئيس الحريري، مؤكدا أن هذه الرسائل إنما هي دعوات مزورة ومشبوهة، وقد أحيلت الى الأجهزة المعنية لإجراء اللازم، وفقا لشبكة "ال بي سي".





وتتواصل الاحتجاجات في لبنان المطالبة بإسقاط الرئيس ميشال عون، كما نظمت مجموعة من المتظاهرين مسيرة أمام السفارة الأمريكية في عوكر، رفضا للتدخلات الخارجية بشؤون لبنان، وأبرزها التدخل الأمريكي الأخير الذي عبر عنه السفير الأمريكي الأسبق جيفري فيلتمان.



