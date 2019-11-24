عبدالمحسن سلامة: بوابة الأهرام الرقمية انطلقت فى وقت حساس

قال الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن مشروع إطلاق البوابة الرقمية الجديدة بالأهرام مهم جدا، وجاء فى وقت حساس تمر به الصحافة المصرية.



وأضاف سلامة، فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده مؤسسة الأهرام لإطلاق البوابة الرقمية الجديدة، أن المشروع كان حلم من أحلامه، وأن يصل فى ٢٠٢٥ إلى منصة إعلامية قوية، تخاطب العالم كله خاصة وأن المؤسسة لديها إمكانات عملاقة لإنجاح هذا المشروع الضخم.



وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن هذه البوابة ستكون المنصة الأهم فى الصحافة العربية والتى تشبه نيويورك تايمز.