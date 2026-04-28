8 أشخاص بينهم مصابين.. القبض على طرفي مشاجرة بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب مستخدمين عصى خشبية بالإسماعيلية .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجارى تبلغ لمركز شرطة أبوصوير من بعض الأهالى بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ، بين كلٍ من: طرف أول (3 أشخاص "بينهم مصابان بجروح وكدمات متفرقة") ، وطرف ثان (5 أشخاص) ، جميعهم مقيمون بدائرة المركز.. بسبب خلافات سابقة بينهم ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بعصى خشبية والتراشق بالحجارة ، ما أدى لحدوث إصابتهم وتلفيات بسيارة نقل "ملك أحدهم".

تم ضبط طرفى المشاجرة والعصى المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.