ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

نشرت النجمة ياسمين صبري صورا جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات انستجرام لتشارك جمهورها أحدث إطلالاتها .



وظهرت ياسمين صبري وهي تمارس الرياضة بملابس سوداء بسيطة وحذاء رياضي، خلال عطلتها في جزر المالديف .



وتألقت ياسمين صبري بتسريحة ذيل الحصان، دون استخدام المكياج ، كما اعتادت تظهر دومًا خلال ممارسة الرياضة .



وخلال الأيام الماضية، نشرت ياسمين صبري العديد من صورها المميزة على انستجرام من جزر المالديف، لتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي .





A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Nov 24, 2019 at 5:09am PST