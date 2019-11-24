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مرأة

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:20 م
أحدث صور ياسمين صبري
أحدث صور ياسمين صبري في المالديف
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رشا عوني
نشرت النجمة ياسمين صبري صورا جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات انستجرام لتشارك جمهورها أحدث إطلالاتها .

وظهرت ياسمين صبري وهي تمارس الرياضة بملابس سوداء بسيطة وحذاء رياضي، خلال عطلتها في جزر المالديف .

وتألقت ياسمين صبري بتسريحة ذيل الحصان، دون استخدام المكياج ، كما اعتادت تظهر دومًا خلال ممارسة الرياضة .

وخلال الأيام الماضية، نشرت ياسمين صبري العديد من صورها المميزة على انستجرام من جزر المالديف، لتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي .


🚴🏻‍♀️ 🚴🏻‍♀️
A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Nov 24, 2019 at 5:09am PST
ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد
ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد
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