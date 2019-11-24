ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

نشرت النجمة ياسمين صبري صورا جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات انستجرام لتشارك جمهورها أحدث إطلالاتها .
وظهرت ياسمين صبري وهي تمارس الرياضة بملابس سوداء بسيطة وحذاء رياضي، خلال عطلتها في جزر المالديف .
وتألقت ياسمين صبري بتسريحة ذيل الحصان، دون استخدام المكياج ، كما اعتادت تظهر دومًا خلال ممارسة الرياضة .
وخلال الأيام الماضية، نشرت ياسمين صبري العديد من صورها المميزة على انستجرام من جزر المالديف، لتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي .
🚴🏻♀️ 🚴🏻♀️
A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Nov 24, 2019 at 5:09am PST
وظهرت ياسمين صبري وهي تمارس الرياضة بملابس سوداء بسيطة وحذاء رياضي، خلال عطلتها في جزر المالديف .
وتألقت ياسمين صبري بتسريحة ذيل الحصان، دون استخدام المكياج ، كما اعتادت تظهر دومًا خلال ممارسة الرياضة .
وخلال الأيام الماضية، نشرت ياسمين صبري العديد من صورها المميزة على انستجرام من جزر المالديف، لتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي .
🚴🏻♀️ 🚴🏻♀️
A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Nov 24, 2019 at 5:09am PST