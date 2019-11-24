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تكنولوجيا

لأول مرة.. انفينكس تطلق Infinity o display في فئة الهواتف المتوسطة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:11 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
أثبتت الدراسات أن الهاتف الذكي أصبح ذو أهمية كبيرة لجيل الألفية أو ما يطلق عليه الجيل Z، للترفيه عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم. 

وكشف بحث نشرته مؤسسة التسويق الرقمي "mediakiX" أنه من المتوقع أن يصل عدد شباب جيل الألفية وهو اللقب الذي يطلق على الشباب من مواليد سنة 1995 وحتى 2010، إلى 2.56 مليار شخص على مستوى العالم بحلول عام 2020. من بينهم 98% يمتلكون هاتفًا ذكيًا وحوالي 50٪ منهم متصلين بالإنترنت لمدة 10 ساعات يوميًا . 

ووفقًا لبيانات "GlobalWebIndex" ، يقضي جيل الألفية "Gen Z" ساعتين و43 دقيقة يوميًا في المتوسط على وسائل التواصل الاجتماعي ، مع YouTube و Facebook و Instagram كأهم 3 منصات وسائط اجتماعية تستخدمها Gen Z دوليًا في أغلب الأحيان.

واستنادًا إلى أبحاث العلامة التجارية لشركة Infinix ، فإن الهاتف الذكي مهم جدًا بالنسبة إلى Gen Z الذين يعيشون في الأسواق الناشئة ، نظرًا لأنه الجهاز الأساسي والمتكامل للترفيه والحياة الاجتماعية، لتمكينهم من الاستمتاع بتصفح الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وتجربة التقاط الصور ومشاركتها ، لذلك أصبح تصميم شاشة الهاتف الذكي وكاميرا السيلفي أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لهم.

وتعد Infinix علامة تجارية متميزة للهواتف الذكية مصممة للأجيال الناشئة في الأسواق الناشئة العالمية، كما أن سلسلة Infinix S ، ولدت لأداء هذه المهمة ، وهي عبارة عن مجموعة منتجات أنيقة تتمحور حول السيلفي، مع التركيز بشكل خاص على ترقية الشاشة وكاميرا الصور الشخصية بالإضافة إلى الاتصالات عبر الإنترنت ، وذلك لتمكين المستهلكين الشباب من تجربة بصرية غامرة ومعززة.

ويتضمن الإصدار الأخير من سلسلة Infinix S ، وهو هاتف Infinix S5 أحدث تقنيات الكاميرا على شكل ثقب "المخفية تحت الشاشة"، حيث قدمت انفينكس للمستخدم تصميم Infinity-O Display. 

ويتضمن الهاتف الجديد infinix S5 شاشة 6.6 بوصة بنسبة استحواذ 20:9 ما يُعادل 90.5% من جسم الجهاز، كما يوفر تحكم متميز في الجهاز بيد واحدة بشكل مريح تمكن المستخدم من تجربة غامرة عند تصفح الانترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي والتقاط الصور.. إلخ.

وتعد تقنية punch-hole technology "الثقب" مزيجًا مثاليًا من الشاشة وكاميرا السيلفي لهاتف Infinix S5. حيث تم وضع كاميرا سيلفي AI بدقة 32 ميجابكسل في الركن الأيسر العلوي من الجهاز، متضمنه داخل التصميم بشكل خفي حيث تبقى الشاشة سوداء بكامل سعتها نقية أثناء الاستعداد، وعندما تقوم بتنشيط الجهاز ، ستسعى الكاميرا الذاتية المخفية داخل الشاشة إلى التقاط الصورة بشكل فني رائع.

فيما تم دمج كاميرا سيلفي AI ذات الشاشة المدمجة بدقة 32 ميجابكسل بتقنية HDR + ، وهي مزيج من التعرف على الوجوه والتعرف الذكي على المشهد من خلال خاصية AI HDR، ويعالج Infinix S5 الوجه (الوجوه) البشرية والمشاهد من خلال خاصية التعرف الذكي، بطريقة موازنة السطوع ومعايرة الألوان على طبقات تعرض مختلفة ، حيث ستمكن تقنية HDR + المستخدمين من التقاط صور حية وصور سيلفي رائعة دون التعرض المفرط للضوء والتضحية بتفاصيل المشهد.

حدث Infinix S5 أيضًا تقنية 3D Face Beauty، من خلال إطلاق عدة مشاركات وأبحاث مستفيضة استطلعت رأي المستهلك، وبناءً على ذلك ، قامت Infinix بتحسين معالجة جمال الوجه من خلال الذكاء الاصطناعي ، مما يتيح للمستخدمين التقاط جمالهم الطبيعي الذي يلائم متطلباتهم وجمالياتهم بشكل أفضل.

وتوفر تقنية 3D FaceBeauty المحسّنة أيضًا أربع وظائف تجميل حصرية ومخصصة هي:- الوجه النحيف ، تكبير العينين ، ضبط لون البشرة، وجلد ناعم ، مع تعديلات دقيقة على مقياس من 0 إلى 100، يمكن المستخدمين من اختيار وظائف ومستويات التعديلات بناءً على الذوق والصور التي يلتقطونها لإنشاء صور مخصصة ومذهلة لمشاركة قصصهم وإخبارهم بها.
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