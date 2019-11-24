أبرزها علاج فقر الدم.. فوائد تناول الحمص للحوامل

تحتاج النساء أثناء فترة الحمل إلى اتباع نظام غذائى صحى ومفيد، لإمداد الجسم بما يحتاجه من طاقة وفيتامينات ومعادن، ونشر موقع "boldsky" أهمية تواجد الحمص فى الوجبات وفوائده على النساء فى فترة الحمل وهى كالآتي:



- يمنع فقر الدم

تتعرض النساء خلال فترة الحمل إلى خطر الإصابة بفقر الدم، والذى ينتج عنه احتياجها إلى مضاعفة كمية الحديد للجسم، ولهذا السبب ينصح بالحمص لأنه يساعد في منع انخفاض مستويات الهيموغلوبين ويقلل أيضا من خطر الولادة المبكرة.



- يحافظ على مستوى السكرى فى الدم

يساعد تناول الحمص فى الحفاظ على مستوى السكرى فى الدم، ويقلل من خطر الأصابة بسكرى الحمل، وخاصة لأحتوائة على العديد من الألياف التى تساعد على إدارة السكرى وضبط الأنسولين



- يعالج الإمساك

يعد الأمساك من احد المشكلات الشائعة أثناء الحمل، وبما أن الحمص مصدر جيد للألياف ، فإنه يمكن أن يساعد في منع الإمساك لدى الأمهات الحوامل بشكل كبير



- يقلل من خطر الأصابة بأمراض الدم

يعد البروتين الموجود في الحمص مطلوب لنمو وتطور الجنين، كما أنه يلعب دورًا رئيسيًا في العديد من الوظائف الجسدية ، بما في ذلك استعادة وإصلاح الأنسجة في الدم والأعضاء والجلد والشعر والأظافر.