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رياضة

اخبار الزمالك اليوم.. إيقاف كهربا.. الغائبون عن قائمة الفريق أمام إنبي.. سبب استبعاد أوباما

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:38 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاحد "24" نوفمبر "2019"، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:

تعرف على موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري


يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره نادي إنبي غدا، الاثنين، ضمن الأسبوع الـ 6 من بطولة الدوري المصري باستاد استاد بتروسبورت في تمام الساعة السابعة ونصف.


أمير مرتضى يكشف السبب وراء استبعاد أوباما وجمعة وحامد من مباراة إنبي


أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالنادي، أن خروج الثلاثي طارق حامد ويوسف أوباما وعبد الله جمعة لاعبي الفريق الأول، من قائمة الفريق للقاء إنبى كان بسبب الإصابة؛ حيث فضل الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، استبعادهم حفاظا عليهم.


بالأسماء | الغائبون عن قائمة الزمالك أمام إنبى وسبب وراء ذلك



أعلن الصربي ميلوتين سيردويفيتش "ميتشو" المدير الفني لـ الزمالك قائمة الفريق لمواجهة إنبي، وقد شهدت تاك القائمة العديد من الغيابات.

وجوه جديدة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي غدا



أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، قائمة الفريق استعدادا لمباراة إنبي والمقرر لها مساء غد الإثنين في الدوري الممتاز والتى شهدت وجوه جديدة.


تفاصيل جديدة حول إيقاف كهربا وتغريمه ماليا بسبب الزمالك


كشف الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية، عن حقيقة إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بسبب شكوى نادى الزمالك ضده.



الزمالك يحدد موعد صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة



قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة بعد الانتهاء من مواجهة مازيمبى الكونغولى، المقرر إقامتها يوم من 30 شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.
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