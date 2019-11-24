لبنان.. اندلاع احتجاجات في محيط السفارة الأمريكية بـ بيروت

ذكرت قناة روسيا اليوم أن احتجاجات اندلعت في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك رفضا للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي اللبناني.



يأتي ذلك في ظل تظاهرات أحد التكليف، حيث يطالب المتظاهرون بالإسراع في تشكيل الحكومة.



ودعا الحراك الشعبي في لبنان إلى إعلان إضراب عام في البلاد يوم غد الاثنين.



وكان المتظاهرون قد احتجوا في محيط السفارة الأمريكية في وقت سابق من صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة.





