عروس تؤجل زفافها 18 عاما .. والسبب وزنها

في سابقة غريبة من نوعها أجلت عروس فرحها لمدة 18 عاما للزواج من حبيبها بسبب وزنها الزائد الذي كانت تعاني منه بالسابق.
وبعد سنوات من المعاناة بسبب الوزن الذي وصل لنحو 114 كيلو جراما، تمكنت تشارمين البالغة من العمر 36 عامًا، من ارتداء فستان زفافها بعد ان خفضت وزنها إلى النصف.
تمتلك تشارمين التي تعيش بمقاطعة "ساوثامبتون" البريطانية، حالة من الثقة بالنفس بعد نجاحها في خفض وزنها الزائد الذي كانت تعاني منه منذ فترة مراهقتها.
وقالت العروس لصحيفة " ميرور" البريطانية انها كانت تبكي طيلة الوقت حين ترى صورها عندما كان وزنها زائدا، وأنها كانت تشعر بالغثيان والبشاعة عندما تتخيل أنها ستتزوج بهذا الحجم ، حيث لم تكن تستطيع ان تتزوج من حب حياتها.
وأوضح خطيب العروس البالغ من العمر 44 عامًا أن عروسه تبدو جميلة الآن مثل اليوم الذي التقى بها، وأنه سيعيش أسعد لحظات حياته إذا استمرت حبيبته في هذا المنوال.
واستطاعت العروس أن تفقد حوالي 50 كيلو جراما من وزنها بعد سنوات من محاربتها للسمنة والتي عانت فيها من مشاكل صحية أثرت على حياتها بالسلب.
ويخطط العروسان الآن لحفل زواجهما الذي سيقام في مارس القادم بعد سنوات من تأجيل هذه اللحظة الثمينة في حياتهما الرومانسية.
وبعد سنوات من المعاناة بسبب الوزن الذي وصل لنحو 114 كيلو جراما، تمكنت تشارمين البالغة من العمر 36 عامًا، من ارتداء فستان زفافها بعد ان خفضت وزنها إلى النصف.
تمتلك تشارمين التي تعيش بمقاطعة "ساوثامبتون" البريطانية، حالة من الثقة بالنفس بعد نجاحها في خفض وزنها الزائد الذي كانت تعاني منه منذ فترة مراهقتها.
وقالت العروس لصحيفة " ميرور" البريطانية انها كانت تبكي طيلة الوقت حين ترى صورها عندما كان وزنها زائدا، وأنها كانت تشعر بالغثيان والبشاعة عندما تتخيل أنها ستتزوج بهذا الحجم ، حيث لم تكن تستطيع ان تتزوج من حب حياتها.
وأوضح خطيب العروس البالغ من العمر 44 عامًا أن عروسه تبدو جميلة الآن مثل اليوم الذي التقى بها، وأنه سيعيش أسعد لحظات حياته إذا استمرت حبيبته في هذا المنوال.
واستطاعت العروس أن تفقد حوالي 50 كيلو جراما من وزنها بعد سنوات من محاربتها للسمنة والتي عانت فيها من مشاكل صحية أثرت على حياتها بالسلب.
ويخطط العروسان الآن لحفل زواجهما الذي سيقام في مارس القادم بعد سنوات من تأجيل هذه اللحظة الثمينة في حياتهما الرومانسية.