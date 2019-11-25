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رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة إنبي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:46 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
يستضيف نادي إنبي ، نظيره الزمالك اليوم الاثنين على ملعب السلام في مباراة الجولة السادسة ، من مسابقة الدوري المصري بعد توقف لاكثر من شهر ونصف.

وتنطلق المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء وتذاع عبر قناتي أون سبورت تعليق حاتم بطيشة ، وعلى تايم سبورت ، تعيق مؤمن حسن.

وشهدت قائمة الزمالك ، استعدادا للمباراة ، ضم وجوه جديدة وجاءت كالاتي:
حراسة المرمى : محمد ابو جبل- محمد عواد.
الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم امام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي.
الوسط : محمد حسن - احمد سيد زيزو - امام عاشور - محمد اوناجم -محمد عنتر - محمود عبددالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - كريم بامبو - اسلام جابر.
الهجوم : خالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد - حسين فيصل

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مواجهة الفريق البترولي بالتشكيل الاتي

حراسة المرمى: محمد عواد.
الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز - محمد عبدالشافي.
الوسط : كريم بامبو - محمد حسن - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا.
الهجوم: عمر السعيد - خالد بوطيب.
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