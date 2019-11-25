التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة إنبي

يستضيف نادي إنبي ، نظيره الزمالك اليوم الاثنين على ملعب السلام في مباراة الجولة السادسة ، من مسابقة الدوري المصري بعد توقف لاكثر من شهر ونصف.



وتنطلق المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء وتذاع عبر قناتي أون سبورت تعليق حاتم بطيشة ، وعلى تايم سبورت ، تعيق مؤمن حسن.



وشهدت قائمة الزمالك ، استعدادا للمباراة ، ضم وجوه جديدة وجاءت كالاتي:

حراسة المرمى : محمد ابو جبل- محمد عواد.

الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم امام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي.

الوسط : محمد حسن - احمد سيد زيزو - امام عاشور - محمد اوناجم -محمد عنتر - محمود عبددالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - كريم بامبو - اسلام جابر.

الهجوم : خالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد - حسين فيصل



ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مواجهة الفريق البترولي بالتشكيل الاتي



حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز - محمد عبدالشافي.

الوسط : كريم بامبو - محمد حسن - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا.

الهجوم: عمر السعيد - خالد بوطيب.