هاشتاج الجزيرة كاذبة يتصدر تويتر.. ومغردون: منبر من لا شرف له

تصدر هاشتاج "الجزيرة كاذبة" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد فضح الدور التخريبي الذي تقوم به قناة الجزيرة القطرية في المنطقة من جانب المنصات الإعلامية في الوطن العربي.



وتناول الهاشتاج، أبرز الأكاذيب التي تروجها قناة الجزيرة الإرهابية، مستخدمة عبارات مطاطة من قبل مصادر خاصة، ومؤسسات دولية، ومؤسسات إعلامية كبرى، شهود عيان، لتمرير أكاذيبها وخداع مشاهديها.



وكانت التعليقات كالتالى:



‏صهيونيية ‎#الجزيره_كاذبه.



‏‎#الجزيره_كاذبه

الحقارة خُلقت من أجلها.



‏من سمحت لهم أنفسهم لمتابعة قناة الخراب القطري فليلقي بعقله بالمهملات‎#الجزيره_كاذبه.



‏‎#الجزيره_كاذبه ‎#الجزيرة_في_مزبلة_التاريخ ودول خرفان.



‏‎#الجزيره_كاذبه وأصحابها شواذ

وخرفانها أنجاس

ومذيعينها شياطين

وضيوفها قابضين.



‏‎#الجزيره_كاذبه

ليست مشكله ان تكون عدوآ بالعلن ولكن المشكلة ان تدعى الفضيلة وانت ألد الخصام ومتأمر بالخفاء



ماذا عن الدعم القطري لتنظيم القاعدة واتفاق زمكف تلميع المجوس والحوثيين وحزب الله.



‏الجزيرة قناة الفتنة

قناة قطرائيلية يقودها شاذ‎#الجزيره_كاذبه.



‏‎#الجزيرة_كاذبه

الجزيرة لا تنشر الا الأكاذيب وتهدف الى عدم استقرار العالم العربي.



‏الجزيرة قناة الفتنة

قناة الكذب والكذب الآخر‎#الجزيره_كاذبه.



‏‎#الجزيره_كاذبه



‏‎#الجزيره_كاذبه منبر لمن لا شرف له.



بقالك تلاتين سنه طالعه نازله من الميه إنك تنضفى مفيش فايده وسخه برده زى ما انتى".



