مباراة الاتحاد والإسماعيلي بـ استاد الحدود

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي ضمن الأسبوع السادس لمسابقة الدوري الممتاز المحدد لها في السابعة والنصف السبت 30 نوفمبر الحالي بستاد حرس الحدود بدلا من ستاد برج العرب.



وفي هذا السياق أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الكابتن جمال الغندور، أسماء حكام مباراتي الغد ضمن الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.



وجاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي:



- إف سي مصر مع دجلة: أحمد جمال ووائل شعبان وتامر سمير.. ويحيى عبد الحميد حكما رابعًا.



- المقاصة مع حرس الحدود: جهاد جريشة وعادل ماهر وأحمد الكيال.. وسيد محمد أحمد حكمًا رابعًا.



يذكر أن النادى الأهلى سوف يلتقى نظيره الجونة فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، فيما يواجه الزمالك فريق إنبي.

