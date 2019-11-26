الإسلامية لتمويل التجارة: افريقيا بحاجة لمزيد من الشراكات مع المؤسسات الدولية

أكد هانى سنبل ،رئيس المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة، أن افريقيا بحاجة لمزيد من الشراكات مع المؤسسات المصرفية و المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولى بجانبعقد اتفاقيات مع دول أخرى.





ذكر في تصريحات له، أن السوق الافريقى محط اهتمام المؤسسة منذ نشأتها، مشيرا الى العديد من الشراكات مع المؤسسات الافريقية و على رأسها بنك الافريقي للاستيراد و التصدير حيث لدينا أهداف متبادلة.



أوضح أن اتفاقية تمويل تجارة الصادرات و الواردات الموقعة اليوم ، تعد الاكبر منذ إنشاء منظمات التجارة الدولية و تستهدف القضاء على الثغرات التمويلية التى تعانى منها القارة الافريقية حيث تتراوح حجم الفجوة التمويلية فى القطاع التجارى من 90 الى 120 مليار دولار بينما تبلغ الفجوة فى استثمارات البنية التحتية تبلغ 600مليار دولار .



ذكر أن مخاطر الاستثمار فى القارة الافريقية اصبحت اقل خلال السبعة أعوام الاخيرة حيث حققت نجاحا وتقدما كبيرا منوها أن المخاطر فى افريقيا مثلها مثل القارات الاخرى و ليس كما هو الاعتقاد السائد بأنها الاعلى مخاطر من غيرها .

