علاء ثابت: لا نتلقى أي تعليمات داخل الأهرام .. فيديو

قال علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، إننا نسخر من الحديث عن وجود تعليمات مباشرة داخل جريدة الأهرام، مضيفا:" أعلى سلطة في التحرير هو مجلس التحرير وأي قرار يصدر من مجلس التحرير، ورئيس التحرير هو عضو في مجلس التحرير".



وأضاف علاء ثابت في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: "لا نتلقى أي تعليمات داخل جريدة الأهرام، وفي وقت من الأوقات كان هناك جزء باهت في القواعد المهنية".



وتابع: "في 2011 وصلنا إلى فوضى إعلامية واتخذت قرارا بمنع نشر بلاغات إلا بعد إحالتها للتحقيق".



وأكمل: "نحن نخوض حربا شرسة جدا تستهدف ثقة المواطن وتماسك المصريين".



ولفت: "سوف نحاسب من مجلس إدارة الأهرام والهيئة الوطنية للصحافة في حال نشر أكاذيب، ولا يحدث أي نوع من أنواع التدخل بأي شكل من الأشكال".

