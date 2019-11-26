زواج بعد فوات الأوان.. وفاة عجوز بعد زفافها في المستشفى بـ 8 أيام

40 عاما حلم فيه المحبوبان أن يجمع بينهم رباط مقدس، ولكن السنوات الطويلة لم تشاء لهم أن تتم هذه الزيجة إلا داخل إحدى المستشفيات، لتستمر لمدة 8 أيام فقط، حيث قام موظفو مستشفى NHS بتنظيم حفل زفاف كامل في يوم واحد فقط حتى يتسنى للمرأة المصابة بالسرطان الطرفي، الزواج.





وتزوجت "بولين مانينج" التي كانت تعاني من مرض السرطان، من حبيبها "شولدين" لمدة ثمانية أيام فقط، حيث اشتد عليها المرض وتوفيت على إثره، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وكان العاملون بالمستشفى حاولوا جعل يوم العروسين مميزًا قدر الإمكان، حيث أعدوا غرفة جانبية في الجناح؛ لتصبح مكانا مناسبا يليق بحفل زفاف، فيما قاموا بتغطية المعدات الطبية بالملاءات وأضواء معلقة وبالونات، وكان المعازيم من الأطباء والممرضين وقليل من الأقارب.





بدأت قصة حب "مانينج" و" شولدن" برقصة في أغسطس 1980، حيث كانا يتحدثان غالبًا عن الزواج، لكنهما لم يتخذا خطوة نحو التنفيذ.





وعندما تلقت السيدة مانينج تشخيصها المأساوي، قررت الارتباط به، وسعى "شولدين" في الأوراق، وساعدهم الموظفون بالمستشفى أيضًا في إنهاء الإجراءات.



