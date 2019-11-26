ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب إسرائيل.. أمريكا ترفض بيع طائرات F35 لدولة عربية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:02 ص
طائرات F35
طائرات F35
Advertisements
سمر صالح
ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت بيع طائرات F35 لأحد الدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط بسبب إسرائيل.

وأوضح مسؤولون كبار بوزارة الدفاع الأمريكية في محادثات داخلية مغلقة أنهم لن يصادقوا على بيع طائرات الشبح الأمريكية اف 35 للإمارات العربية المتحدة بسبب تل ابيب.

ووفقا لموقع "بازام" العبري، جاء القرار الأمريكي نظرا لوجود اتفاق مسبق بين أمريكا وإسرائيل يقضي بضرورة الحفاظ على التفوق الإسرائيلي الجوي في الشرق الأوسط.

وتتسلم إسرائيل النموذج "ايه" من طائرات اف-35 التقليدية للإقلاع والهبوط. بينما يقوم نموذج "بي" بالإقلاع عبر مدرجات قصيرة والهبوط بشكل عمودي ونموذج "سي" لحاملات الطائرات.

وتتميز الطائرات الشبح بقدرتها على مساعدة الطيارين في تجنب انظمة الصواريخ المتطورة.

وتستطيع الطائرات حمل مجموعة من الاسلحة بسرعة فائقة تصل الى 1,6 ماخ (نحو 1900 كم/ساعة).

وليس واضحا إذا كان بإمكان الطائرات التي اشترتها اسرائيل حمل قنابل نووية ام لا.

وتعتبر اسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط، الا انها تتجنب نفي او تأكيد امتلاكها للسلاح النووي.

وستقوم الطائرات الجديدة بالحلول مكان طائرات اف-16 الاسرائيلية المتقدمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطوة لن تسمح بها أمريكا أبدًا.. ممنوع على إيران امتلاك هذه الأسلحة

أغرب تدريب للطيارين الأمريكيين .. البقاء في ثلاجة لمدة 6 ساعات

إيرباص: الشرق الأوسط بحاجة لـ 50 ألف طيار جديد خلال الـ 20 سنة القادمة

نستطيع تدميرها في 7 دقائق.. هل تقصف إيران القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط؟

ترشيحاتنا

حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته لمن لم ينجب ذكورا.. الإفتاء توضح | فيديو

تصرف مؤثر من معلمة مع تلميذها المصاب بمتلازمة داون بعد وفاة والدته

الزمالك يعلن قراره الأخير بشأن مباراة السوبر الإفريقي

يقي من السرطان ويقلل التهاب المفاصل.. فوائد لم تعرفها من قبل عن الثوم

فيديوجراف| رضوى الشربيني تعلق على نحافة هنا الزاهد .. والأخيرة ترد

في ذكرى ميلاد كوثر العسال.. قصة حبها وزواجها من محمد وفيق

AdvertisementS

في عيد ميلاد علا غانم.. تعرف على عدد زيجاتها وعمرها الحقيقي

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا.. وأمطار على عدة مناطق بالبلاد

تحرك عاجل من رئيس جامعة القاهرة بشأن الطفل المعجزة

الزمالك يعلن قراره الأخير بشأن مباراة السوبر الإفريقي

حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته لمن لم ينجب ذكورا.. الإفتاء توضح | فيديو

تريند الفن | شيرين سيف النصر تصدم جمهورها بوزن زائد.. وحسام الجندى وزوجته يثيران الجدل بقبلة جريئة

تعليق ساخر وذكريات مؤلمة..عمرو أديب عن هزيمة الزمالك: إنبي في حجري وأدور عليه

أخبار الرياضة ليلا.. كهربا في الأهلي.. طارق حامد خارج الزمالك..عمرو أديب: إنبي في حجري وأدور عليه

ايات الشفاء من الحسد بـ4 سور أوصى النبي بترديدها بعد الفجر والمغرب

لأول مرة.. شيرين سيف النصر تكشف حقيقة الصور المتداولة لها بوزن زائد.. خاص

رفع المعاشات ومراجعة الحد الأدنى للأجور.. البرلمان يتدخل لحماية الفئات الأكثر احتياجا

طارق حامد خارج الزمالك ..الهزيمة من إنبي تكشف تناقض التصريحات بالقلعة البيضاء|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف مؤثر من معلمة مع تلميذها المصاب بمتلازمة داون بعد وفاة والدته

جريئة ولافتة.. 10 صور تكشف عن إطلالات علا غانم فى عيد ميلادها

هنفطر إيه النهاردة .. بيض بالبطاطس والبصل و فول بالبسطرمة وعصير موز بالبرتقال