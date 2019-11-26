بسبب إسرائيل.. أمريكا ترفض بيع طائرات F35 لدولة عربية

ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت بيع طائرات F35 لأحد الدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط بسبب إسرائيل.



وأوضح مسؤولون كبار بوزارة الدفاع الأمريكية في محادثات داخلية مغلقة أنهم لن يصادقوا على بيع طائرات الشبح الأمريكية اف 35 للإمارات العربية المتحدة بسبب تل ابيب.



ووفقا لموقع "بازام" العبري، جاء القرار الأمريكي نظرا لوجود اتفاق مسبق بين أمريكا وإسرائيل يقضي بضرورة الحفاظ على التفوق الإسرائيلي الجوي في الشرق الأوسط.



وتتسلم إسرائيل النموذج "ايه" من طائرات اف-35 التقليدية للإقلاع والهبوط. بينما يقوم نموذج "بي" بالإقلاع عبر مدرجات قصيرة والهبوط بشكل عمودي ونموذج "سي" لحاملات الطائرات.



وتتميز الطائرات الشبح بقدرتها على مساعدة الطيارين في تجنب انظمة الصواريخ المتطورة.



وتستطيع الطائرات حمل مجموعة من الاسلحة بسرعة فائقة تصل الى 1,6 ماخ (نحو 1900 كم/ساعة).



وليس واضحا إذا كان بإمكان الطائرات التي اشترتها اسرائيل حمل قنابل نووية ام لا.



وتعتبر اسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط، الا انها تتجنب نفي او تأكيد امتلاكها للسلاح النووي.



وستقوم الطائرات الجديدة بالحلول مكان طائرات اف-16 الاسرائيلية المتقدمة.