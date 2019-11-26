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تعليم

اجتماع لجنة تأهيل قطاع الدراسات العليا للاعتماد المؤسسي لجامعة المنصورة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:44 م
اجتماع لجنة تأهيل
اجتماع لجنة تأهيل قطاع الدراسات العليا للاعتماد المؤسسي لجام
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همت الحسينى
اجتمع الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث اليوم الثلاثاء مع أعضاء لجنة تأهيل قطاع الدراسات العليا والبحوث للاعتماد المؤسسي للجامعة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة مها عبد اللطيف السجيني أستاذ ورئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب ومنسق اللجنة ، الدكتورة سهاد جاد الحق أستاذ الطب الشرعي والسموم بكلية الطب ومدير مركز ضمان الجودة الجامعة.

وحضر الاجتماع ايضا الدكتورة عزة إسماعيل عثمان أستاذ علم الحيوان بكلية العلوم والمشرف على مكتب التايكو بالجامعة ، الدكتورة منال محمد عيد وكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا ، الدكتورة ماجدة عبد السلام أستاذ مساعد الامراض الصدرية بكلية الطب ، الدكتورة منى بدر الدين الحديدي مدرس الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية بكلية الطب.

فيما جرى خلال الاجتماع الاتفاق على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لوضع منهجية لتأهيل قطاع الدراسات العليا والبحوث للاعتماد المؤسسي للجامعة والالتزام بالخطة الزمنية المحددة لذلك.

كما تم خلال الاجتماع عرض معايير الاعتماد المؤسسي للجامعات الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ومناقشة كافة الإجراءات اللازمة لإعداد خطة عمل متكاملة لتأهيل القطاع للاعتماد.
اجتماع لجنة تأهيل قطاع الدراسات العليا للاعتماد المؤسسي لجامعة المنصورة
اجتماع لجنة تأهيل قطاع الدراسات العليا للاعتماد المؤسسي لجامعة المنصورة
اجتماع لجنة تأهيل قطاع الدراسات العليا للاعتماد المؤسسي لجامعة المنصورة
اجتماع لجنة تأهيل قطاع الدراسات العليا للاعتماد المؤسسي لجامعة المنصورة
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