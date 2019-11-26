في ذكرى وفاته | صفة كان يكرهها عامر منيب في نفسه

يصادف اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنان عامر منيب، حيث توفي في مثل هذا اليوم من العام 2011 عن عمر يناهز الـ 48 عاما، بعد معاناة مع سرطان القولون، من خلال هذا التقرير تعرف علي الصفة التي كان يكرهها عامر منيب في نفسه .



صرح الفنان عامر منيب في لقاء تلفزيوني له بأنه يكره التوتر كثيرا قائلا:" أنا اكره التوتر كثيرا ولكن أنا مولود كدا يعني دي صفة فيا".



وكانت مسيرة عامر منيب الفنية 12 البوما غنائيا مختلفا و 18 اغنية بطريقة "السنجل".



رحل الفنان عامر منيب عن عالمنا 26 نوفمبر بعد صراع مع مرض سرطان القولون، وكانت اخر اعماله البوما بعنوان "حظي من السما" تم انتاجه 2008.