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محافظات

لكل اسم حكاية.. شبراخيت مدينة شاهدة على معارك الحملة الفرنسية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:00 ص
مركز شبراخيت
مركز شبراخيت
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جمالات الدمنهوري
يقع مركز شبراخيت في محافظة البحيرة، على النيل (فرع رشيد ) ويحده شمالًا مركز الرحمانية وجنوبًا مركز ايتاى البارود وشرقًا فرع النيل وغربًا مركز دمنهور يبلغ تعداده السكانى 251.539 نسمة حتى عام 2006م ويضم 5 وحدات قروية تضم 237 قرية وتابع وتبلغ الكتلة التصويتية فيها من 38 إلى 48 ألف صوت انتخابي.

معركة شبراخيت والفرنسيون 13 يوليو 1798

بعدما وصلت الحملة الفرنسية إلى غرب مدينة الإسكندرية في 2 يوليو 1798 م، زحفوا على المدينة واحتلوها ثم أخذ نابليون يزحف على القاهرة عن طريق دمنهور حيث استطاع ان يحتل رشيد في 6 يوليو ووصل إلى الرحمانية وهي قرية على النيل وفى أثناء ذلك كان المماليك يعدون جيشا لمواجهة الجيوش الفرنسية بقيادة مراد بك حيث التقي الجيشان بالقرب من شبراخيت يوم 13 يوليو 1798 م .

إلا أن المماليك هُزموا واضطروا إلى التقهقر فقفل مراد بك عائدا إلى القاهرة والتقي الجيش الفرنسي والجيش المملوكي تارة أخرى في موقعة إمبابة أو موقعة الأهرام حيث هزم جيش مراد بك مرة أخرى في هذه المعركة الفاصلة في 21 يوليو 1798 م.

قرى شبراخيت:

قرية أورين وتعد أكبر قرى المركز، أبتوك-أبو منجوج -الربدان- عزبة أبو سعيد،جزيرة نكلا العنب،محلة قيس،محلة بشر ،أم حكيم + الدفراوي،عزبة الدفراوي،مستناد + الإصلاب،كفر عثمان ،لقانة - عباس - المنشلة - يوسف بيك - سليمان شلبي - كفر اقشاش - أسمانية - أرمانية - محلة عبيد الوسطانية - فرنوى- الخرادلية - عزبة الرجيبة - أورين - كنيسة أورين - الزنقلة- منشية الرزافة،نص عريض، الصناديدي- عزبة جمعه - عزبة بربر - كفر داود - أبو درة، محلة فرنوى،قرية زمزم- عزبة عيسى- أبو سعيد،شبرا ريس + عزبة جمعة، محلة نصر،قرية يوسف حنا،عزبة جويد،كفر السابي.

أعلام ومشاهير مركز ومدينة شبراخيت:

الإمام محمد عبده كان أول مفتي مستقل لمصر معين من قبل الخديو عباس حلمي الثاني،الفنان محمد سلطان ابن قرية اورين اكبر قرى المركز ،المطرب محمد عبد المطلب،الوزير فتحي الديب من قرية ابتوك،عبد الحميد كشك وكان أكثر الدعاة والخطباء شعبية في الربع الأخير من القرن العشرين،الشيخ محمود شلتوت،رجل الاعمال عماد الجلدة عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني سابقا .

وكذلك جمال حماد المؤرخ العسكري الشهير من قرية شبرا ريس،الشيخ حسن بن عبدالمجيد زبادي احد علماء الشريعه المشهورين، المستشار : احمد ايوب - نائب رئيس هيئة النيابة الادارية،الأستاذ الدكتور : سليمان محمد سليمان الفقي-أستاذ الهندسة بجامعة حلوان "من كفر السابي"،الأستاذ الدكتور : محمد داوود - الأستاذ بجامعة الأزهر " من لقانة،الشيخ محمد الخراشي أول إمام للجامع الأزهر الشريف وأحد كبار العلماء المسلمين،الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر.

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