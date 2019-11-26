طارق العوضي المحامي يكشف عن تفاصيل التحرش بابنته والقبض على المتهم.. فيديو

أكد طارق العوضى المحامي أن ابنته الطالبة ببكالوريوس خدمة اجتماعية اتصلت به وأكدت أنها تعرضت للتحرش وكانت منهارة تماما خلال الاتصال مؤكدا أنه تحدث مع رئيس المباحث وعندما وصل كان هناك فريق بحث يتابع الموضوع بكل جدية.



وأضاف طارق العوضي المحامي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن فريق البحث تتبع كاميرات المراقبة وسير المتهم وتتبع جميع الكاميرات.



وقال طارق العوضي المحامي إنه تم القبض على المتهم فجر اليوم التالي ومواجهته وعمل التحريات اللازمة والمتهم اعترف بالواقعة.



وتابع المحامي طارق العوضي أنه صباح اليوم توجهنا لنيابة الحدائق التي أصبحت واعية بخطورة الجرائم الاجتماعية وتقوم بدورها في حماية المجتمع وتم التعامل بشكل إنساني مع ابنتي وتهدئتها مؤكدا أن النيابة احتجزت المتهم لعرض تفريغ كاميرات المراقبة للواقعة.



وأضاف المحامي طارق العوضي "أنا في النهاية أتعامل مع الموضوع بشكل أبوي وليس قانوني وواثق في الحصول على حق ابنتي".