ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يكتفي بـ 45 دقيقة في مرانه الأول في تونس

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:59 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أكتفي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ب45 دقيقة فقط في مرانه الأول مساء اليوم علي ملعب الجامعة بالعاصمة التونسية.

وفضل الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر إن يكون المران خفيفا لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد بعد خوض مباراة الجونة أمس في الدوري وبعد رحلة الطيران اليوم من الغردقة إلى تونس.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي مساء الجمعة المقبل على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وحرص الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تونس علي عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على هامش مران الفريق مساء اليوم على ملعب الجامعة في تونس من أجل الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة باستعدادات الفريق لمواجهة النجم الساحلي.

ونقل الدكتور مهند مجدي رئيس البعثة خلال جلسته مع مدير الكرة رسائل الدعم والمساندة للاعبين والجهاز الفني مؤكدًا على ثقته التامة في الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية بمشوار دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا من أجل قطع خطوة مهمة في رحلة استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا وإسعاد جماهير وأعضاء النادي الأهلي في كل مكان .
وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى تونس ظهر اليوم بعد رحلة طيران استغرقت ثلاث ساعات و40 دقيقة من الغردقة إلى العاصمة التونسية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يبدأ الترتيب لرحلة مواجهة النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

عبدالحفيظ يتابع إجراءات سفر بعثة الأهلي إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي

الأهلي يكلف مهند مجدي برئاسة بعثة الفريق في تونس

الأهلي يخوض مرانه الأول في تونس اليوم استعدادا للنجم الساحلي

فايلر يطمئن على ترتيبات رحلة الأهلي إلى تونس

سامي قمصان يقود تدريبات لاعبي الأهلي الغائبين عن رحلة تونس

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يكشف كواليس تهديده بالقتل وخطف أبنائه وحفيده

آخر كلام.. طارق حامد يكشف عن موقفه من السفر مع بعثة الزمالك لمواجهة مازيمبى الكونغولى

منتميان لجماعة إرهابية .. إنهاء خدمة إمام ومؤذن بوزارة الأوقاف

دخل التاريخ من أسوأ أبوابه .. حكاية عمرو واكد | باع وطنه ولطخ يديه بدماء الفلسطينيين

القوصى: إطلاق القمر الصناعى المصرى "طيبة 1" مساء اليوم .. فيديو

هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء .. الإفتاء تجيب| فيديو

AdvertisementS

فتى الزمالك المدلل .. القصة الكاملة لـ خناقة مرتضى منصور وطارق حامد

عقوبات مغلظة من الكاف ضد الزمالك بعد رفض خوض السوبر الأفريقي في قطر.. تعرف عليها

بندق يرد على مرتضى منصور.. خالد الغندور يكشف حقيقة رفضه العمل فى قناة الزمالك

عيش وملح.. جلسة جديدة بين مرتضى منصور وتركي آل الشيخ .. تفاصيل

عقب الهزيمة أمام إنبي.. خالد الغندور يكشف سر التعاقد مع ميتشو

سنحتكم لـ VAR أو DNA .. محسن صالح يكشف تفاصيل الأزمة عقب تتويج المنتخب الأوليمبي بـ أمم أفريقيا

العين الحمرا.. الزمالك يهدد طارق حامد بالشطب في خطاب رسمي

آخر كلام.. طارق حامد يكشف عن موقفه من السفر مع بعثة الزمالك لمواجهة مازيمبى الكونغولى

عقب الهزيمة أمام إنبي.. رسالة صادمة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك

قطر تشعلها.. كواليس الحرب بين الكاف ومرتضى منصور.. القصة الكاملة

مرتضى منصور يكشف سر رفض خالد الغندور الظهور إعلاميا

مؤتمر ليفربول.. كلوب يكشف آخر تطورات حالة محمد صلاح.. ويؤكد: مباراة نابولي صعبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تخطف الأنظار فى فعاليات مهرجان السينمائي

هنتعشى إيه النهاردة .. كرات البيض بالبطاطس وسلطة كابريس ووجبة فاكهة بالأرز

أماكن سياحية شديدة الخطورة لا يُنصح بها لأصحاب القلوب الضعيفة.. شاهد