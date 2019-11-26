الأهلي يكتفي بـ 45 دقيقة في مرانه الأول في تونس

أكتفي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ب45 دقيقة فقط في مرانه الأول مساء اليوم علي ملعب الجامعة بالعاصمة التونسية.



وفضل الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر إن يكون المران خفيفا لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد بعد خوض مباراة الجونة أمس في الدوري وبعد رحلة الطيران اليوم من الغردقة إلى تونس.



ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي مساء الجمعة المقبل على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تونس علي عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على هامش مران الفريق مساء اليوم على ملعب الجامعة في تونس من أجل الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة باستعدادات الفريق لمواجهة النجم الساحلي.



ونقل الدكتور مهند مجدي رئيس البعثة خلال جلسته مع مدير الكرة رسائل الدعم والمساندة للاعبين والجهاز الفني مؤكدًا على ثقته التامة في الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية بمشوار دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا من أجل قطع خطوة مهمة في رحلة استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا وإسعاد جماهير وأعضاء النادي الأهلي في كل مكان .

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى تونس ظهر اليوم بعد رحلة طيران استغرقت ثلاث ساعات و40 دقيقة من الغردقة إلى العاصمة التونسية.



