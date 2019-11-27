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حوادث

مصادر: نقل 5 مصابين بينهم حالة خطر للمستشفى في حريق جولدز جيم

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:23 ص
حريق جولدز جيم
حريق جولدز جيم
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ندي حمودة - أحمد مهدي
قالت مصادر أمنية إن سيارات الإسعاف نقلت 5 حالات مصابة بالاختناق بينهم حالة خطر إلى المستشفي بعد اشتعال النيران في صالة چيم "جولدز چيم" بشارع سوريا بمنطقة المهندسين.

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد باشتعال النيران داخل صالة چيم جولدز المتواجدة بشارع سوريا، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة السيطرة على الحريق.

وعلى الفور أمر اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

وانتقلت سيارتا إطفاء وتمت السيطرة على الحريق.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيق.
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