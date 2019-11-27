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أخبار البلد

تعيين 1255 شابا بالقطاع الخاص وتحرير 686 محضرًا مخالفات عمل بالدقهلية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:34 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
بلغ عدد المعينين من الخريجين والشباب بمعرفة مديرية القوى العاملة بالدقهلية من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1248 معينا ذكورًا وإناثا، منهم 7 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص فى إطار توفير فرص عمل للشباب وللخريجين لتوفير "حياة كريمة" لهم، وذلك من بين 3844 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا بذلك من أحمد القللى مدير المديرية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 3842 شهادة مستوى مهارة وترخيص مزاولة حرفة للشباب الراغب في العمل علي بعض المهن، سواء للمرة الأولى أو رغبته فى التحاقه بعمل فنى آخر غير الذى يمارسه ، ومنحه بذلك ترخيص مزاولة حرفة على مستوى 6 مناطق فى كل من المنصورة، وطلخا، والمنزلة، والسنبلاوين، ودكرنس، وميت غمرة، والمكاتب بمراكز ومدن المحافظة وذلك خلال أكتوبر 2019.

وقال القللي: إن المديرية قامت بتحرير 686 محضرًا للمنشأة المخالفة لقانون العمل وغير الملتزمة بتطبيق قوانين الرخص والقرارات الوزارية المنظمة لها، وذلك من خلال التفتيش الميداني، حيث تم تحرير56 محضرا من خلال التفتيش الدوري علي 703 منشأة لمراقبة مدي تنفيذ أحكام الرخص ، وتحرير 286 محضرا من خلال التفتيش الدوري وإعادة التفتيش والحملات لاشتراطات السلامة والصحة المهنية علي1451 منشأة .

كما تم تحرير 303 محاضر خلال التفتيش الميداني وإعادة التفتيش والحملات علي 2762 منشأة لعدم الالتزام بقانون العمل والقرارات المنفذة له. 

وتابع قائلا : وفى مجال المرأة قامت لجان التفتيش على عمل المرأة فى المناطق التابعة بالمرور والتفتيش على 159 منشأة ، تعمل بها 897 عاملة للتأكد من التزام المنشآت بأحكام تشغيل المرأة التى تضمنها قانون العمل ، وأسفر التفتيش عن تحرير 41 محضرًا لمنشآت مخالفة فيما يتعلق بتشغيل النساء والتى تكفل حمايتهم وحصولهم على مكتسباتهم وحماية المرأة العاملة بشكل عام .
كما تم التفتيش الميدانى على 37 منشأة يعمل بها 39 طفلا للتأكد من مدى التزام هذه المنشآت بتطبيق أحكام عمل الطفل التى تكفل حمايته ، حيث تم تحرير 5 محاضر لمنشآت خالفت أحكام القانون فى هذا المجال ، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال تلك المخالفات تطبيقا للقانون وحرصا على حقوق الجميع .

وقامت المديرية من خلال لجان التراخيص بمنح 16 ترخيصا لمنشأة جديدة ، والانتهاء من بحث 88 شكوى للعاملين بالقطاع الخاص ، منها 44 شكوى فردية ، و13 شكوى مقدمة ، و31 تحت البحث والدراسة .

كما قامت المديرية بتسوية 5 شكاوى وديا من خلال الحوار بالطرق المباشرة ولجانه المختصة مع أصحاب المنشآت وإحالة 15 شكاوى للمحاكم العمالية المختصة لتعذر تسويتها وديا ، ومازال تحت البحث 24 شكوى .

وتم تدريب 128 شابا وفتاة علي مهن الحاسب الآلي ، وذلك بمركز التدريب المهني التابع للمديرية في دورات تدريبية وتم إعدادهم الإعداد الجيد لدخول سوق العمل وتوفير حياة كريمة لهم.


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