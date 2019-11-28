بـ ماكياج جذاب وملابس سوداء | زوجة مصطفى فهمى تستعرض رشاقتها فى أحدث ظهور

شاركت الاعلامية فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمى متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورا جديدة لها خلال ظهورها برفقة زوجها فى إحدى المناسبات.



خطفت زوجة مصطفى فهى الأنظار بإطلالتها الجذابة التى تألقت بها، حيث ارتدت بلوزة سوداء مكشوفة الذراعين، ونسقت معها بنطلون من نفس اللون، مما كشف عن رشاقتها.



وانتعلت زوجة مصطفى فهمى حذاء أنيقا ذا كعب عال باللون الأسود، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات الجذابة والراقية.



أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زوجة مصطفى فهمى على خصلات شعرها الأشقر المموجه المنسدله على كتفيها، ووضعت ماكياج جذابا متناسقا مع ملامحها.

