مش بالسن.. صور تكشف أناقة مها أبو عوف في عيد ميلادها

يصادف اليوم 28 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة القديرة مها أبو عوف حيث أكملت عامها 62، ولكن على الرغم من تخطيها حاجز الستين فإنها مازالت محافظة على أناقتها وجمالها في ظهورها بمختلف المناسبات.





تتمتع الفنانة مها أبو عوف بذوق راقٍ ورفيع فى اختيار الأزياء التي تظهر بها سواء الكلاسيكية أو الكاجوال، فهى تحرص على مواكبة صيحات الموضة وتختار منها ما يمنحها مظهرا جذابا وإطلالة أنيقة.





فتعتمد الفنانة القديرة مها أبو عوف، على فساتين السهرة المتناسقة مع قوامها، كما تفضل الفساتين المصنوعة من الأقمشة القيمة والفاخرة التي تزيد من جمال إطلالتها.





كما تعتمد مها أبو عوف على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التى تبرز جمال ملامحها والمتناسقة مع وجهها، كما تقوم بتنسيق بعض الإكسسوارات والمجوهرات التي تتناسق مع إطلالاتها.



