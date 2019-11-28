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أخبار العالم

الجامعة العربية تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:46 ص
الجامعة العربية
الجامعة العربية
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نادر سمير:
نظمت جامعة الدول العربية، اليوم، فعالية تضامنية، بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1977 ليكون يوما عالميا لتأكيد التضامن مع كل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

ويأتي إحياء هذه الفعالية المهمة بمقر الجامعة، تأكيدا على مركزية القضية الفلسطينية وعلى التضامن والدعم الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، ورسائل من الدولة العربية تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية.

ويشارك في الاحتفالية سفراء الدول العربية بالقاهرة ومندوبوها الدائمون لدى الجامعة العربية، والسفراء من الأمناء العامين المُساعدين بالجامعة العربية، وسفراء الدول الأجنبية المُعتمدة لدى مصر، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلو المنظمات والهيئات الدولية، والاتحادات العربية، ولفيف من الشخصيات العامة الفلسطينية والمصرية.
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