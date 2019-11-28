موضة 2020..البوت الطويل يسيطر على إطلالات النجمات بمهرجان القاهرة.. من الأجمل؟

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الفنانة نورهان منصور تألقت بإطلالة مميزة بالبوت الطويل، فاختارت جاكيت أسود قصير مع بوت طويل بكعب عريض منحها إطلالة مختلفة على السجادة الحمراء .



تختتم في الثامنة من مساء غد الجمعة، فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.



الحفل يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.

الفنانة نورهان منصور تألقت بإطلالة مميزة بالبوت الطويل، فاختارت جاكيت أسود قصير مع بوت طويل بكعب عريض منحها إطلالة مختلفة على السجادة الحمراء .تختتم في الثامنة من مساء غد الجمعة، فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.الحفل يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.

شهدت السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، العديد من إطلالات النجمات، بداية من حفل الافتتاح منذ أسبوع، وتوالت صور النجمات على مدار الأيام الماضية خلال أيام المهرجان .حسابات النجمات على إنستجرام مليئة صورهن المميزة، وإطلالاتهن، لكن من الملاحظ أن عدة نجمات اخترن التألق بـ البوت الطويل الشتوي، فهو قطعة مميزة بكل شتاء، ويمكن تنسيقه مع عدة إطلالات مختلفة .النجمة التونسية درة تألقت بـ البوت الطويل، مع جاكيت كاروهات قصير، كذلك النجمة ليلى علوي تألقت بـ بوت أسود مع فستان أحمر منحها إطلالة مميزة .