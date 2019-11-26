شاهد.. نادين نسيب نجيم ترتدي فستان رانيا يوسف.. من الأجمل؟





نشرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم مقطع فيديو قصيرا لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات الشهيرة انستجرام ، لتشارك جمهورها أحدث إطلالتها.وظهرت نادين نسيب بفستان أنيق يشبه مفتوح الظهر تمامًا يشبه فستان النجمة رانيا يوسف الذي ارتدته في ليلة حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وكان مكشوف الظهر بالكامل .ومن خلال فيديو 3 ثواني، استعرضت اللبنانية نادين نسيب نجيم فستانها الأنيق الذي كشف قوامها الممشوق .واختارت نادين نسيب نجيم تسريحة شعر مميزة وتركته منسدلًا على كتفها وظهرها، على عكس النجمة رانيا يوسف التي اختارت تسريحة الكحكة المرفوعة مع هذا الفستان لإظهار الظهر المكشوف.يذكر أن رانيا يوسف أثارت الجدل خلال الأيام الماضية منذ ظهورها بفستانها الأسود مكشوف الظهر في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال41 .