ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

شاهد.. نادين نسيب نجيم ترتدي فستان رانيا يوسف.. من الأجمل؟

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:00 م
نادين نجيم و رانيا
نادين نجيم و رانيا يوسف
Advertisements
رشا عوني
نشرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم مقطع فيديو قصيرا لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات الشهيرة انستجرام ، لتشارك جمهورها أحدث إطلالتها.

وظهرت نادين نسيب بفستان أنيق يشبه مفتوح الظهر تمامًا يشبه فستان النجمة رانيا يوسف الذي ارتدته في ليلة حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وكان مكشوف الظهر بالكامل .

ومن خلال فيديو 3 ثواني، استعرضت اللبنانية نادين نسيب نجيم فستانها الأنيق الذي كشف قوامها الممشوق .

واختارت نادين نسيب نجيم تسريحة شعر مميزة وتركته منسدلًا على كتفها وظهرها، على عكس النجمة رانيا يوسف التي اختارت تسريحة الكحكة المرفوعة مع هذا الفستان لإظهار الظهر المكشوف.

يذكر أن رانيا يوسف أثارت الجدل خلال الأيام الماضية منذ ظهورها بفستانها الأسود مكشوف الظهر في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال41 .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنا الأولى.. رانيا يوسف ترد على تقليدها فستان ياسمين عبد العزيز

بـ فستان أحمر ساحر.. نور اللبنانية تتألق في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي | شاهد

بين الجراءة و الغرابة والأناقة.. 7 فساتين حديث السوشيال ميديا أبرزها لـ رانيا يوسف وهنا الزاهد

كيف سخرت رانيا يوسف من نفسها بعد انتهاء افتتاح القاهرة السينمائي

الفستان الجلد أحدث صيحات فساتين مهرجان القاهرة.. 3 نجمات ارتدوه.. من الأجمل؟

بدون بطانة - مكشوف الظهر | رحلة رانيا يوسف مع التريند

ترشيحاتنا

دعاء يحفظك من تقلبات الزمان والفتن والأحزان

تريند الفن | شيرين سيف النصر تصدم جمهورها بوزن زائد.. وحسام الجندى وزوجته يثيران الجدل بقبلة جريئة

حقيقة أم شائعة.. سر صورة شيرين سيف النصر التي لم يصدقها أحد

بـ 3 طرق طبيعية فعالة ومجربة.. تخلصى من فقدان السمع بتكلفة بسيطة

في عيد ميلاد رغدة.. تفاصيل علاقتها بـ أحمد زكي وحقيقة زواجهما

شوبير يكشف قرار مجلس الزمالك ..الانسحاب من السوبر الافريقي يعرضه لعقوبات مغلظة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفتوح الظهر.. فنانة تنافس رانيا يوسف بفستان جريء

شاهد.. نادين نسيب نجيم ترتدي فستان رانيا يوسف.. من الأجمل؟

بعد شائعة زيادة وزنها.. صور تكشف جمال شيرين سيف النصر