أول تعليق من واضع امتحان "انتي اللي اخترتي يا نوسة" بكلية إعلام القاهرة

تواصل موقع "صدى البلد" الاخبارى، مع الدكتور محمد عليوة، مدرس اللغة العربية في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وصاحب واقعة سؤال: "ما قولتلك يا نوسة بلاش إعلام.. قولتيلى لقد خلقت إعلامية.. وعملتيلى فيها منى الشاذلى.. اشربى بقا"، ويطلب فيه اعادة صياغة تلك الجملة إلى اللغة العربية، مما اثار جدلا واسعا.



ورفض الدكتور محمد عليوة، التعليق علي الموضوع، قائلا: "مش مسموحلي أرد او اعلق؛ لان ادارة كلية الاعلام والمكتب الاعلامي للجامعة ردوا علي الموضوع في بيان، وعشان أعلق؛ لازم تفويض من الجامعة إني أرد".



وكانت كلية الاعلام جامعة القاهرة أوضحت أن امتحان منتصف الفصل الدراسي بمادة اللغة العربية للفرقة الاولى، جاء فيه سؤال، طلب فيه أستاذ المادة إعادة صياغته بلغة صحيحة ، وحملت كلماته بعض الدلالات التي فهمت على غير مقصدها.



وأكدت الكلية في بيان لها ان هناك مواصفات للورقة الامتحانية بضوابط علمية لابد من الالتزام بها، وقد استهدف استاذ المادة - حسب قوله حين سئل - قياس مهارات الطلاب وقدرتهم على تحويل الجمل " العامية" الي صياغة عربية صحيحة.



وأضافت: لم تخرج الجملة الواردة في الامتحان ،عن الهدف الذي يقصده استاذ المادة - وإن حملت بعض الفاظها دلالات بخروجها عن الهدف ، كما ان هناك عبارات كثيرة بديلة كان يمكن استخدامها لقياس مهارات الطلاب.



وأكدت الكلية حرصها الكامل على تطبيق المواصفات العلمية للورقة الامتحانية وضوابطها بما يحقق الأهداف التعليمية ، وينمي المهارات اللغوية لطلابها، بما يؤهلهم بجدارة لمواقع العمل الإعلامي.



وأوضحت ان امتحان منتصف الفصل مسئولية استاذ المادة ولا يقدم الى الكلية ولا يعرض عليها، وقد واجهت الكلية استاذ المادة بملاحظتها وعدم إقرارها لصياغة السؤال كما ورد ، اما امتحانات نهاية الفصل فإنها تخضع لإجراءات جامعية تضمن عدم خروجها عن مواصفات الورقة الامتحانية ، كما تقررها الجامعة ولوائحها.