اتصالات البرلمان تناقش منظومة التحول الرقمي خلال اجتماعاتها المقبلة

قال النائب محمد عقل، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن لجنة الاتصالات لم تصلها حتى الان أى تقرير من وزارة الإتصالات بشأن منظومة التحول الرقمى الجديد ، والمقرر تطبيقها فى المحافظات خلال الفترة المقبلة.



وأشار عقل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة ستركز في اجتماعاتها المقبلة أيام 8 و9 و10 ديسمبر على مناقشة التحول الرقمي مع وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات.



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، اجتماعًا؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية بشأن تطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.



حضر الاجتماع المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أركان حرب عاطف عبد الفتاح، أمين عام مجلس الوزراء، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، ومسئولو الجهات المعنية.



وخلال الاجتماع، أشار أمين عام مجلس الوزراء إلى أهداف منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، موضحًا أنها تستهدف إنشاء نظام معلومات متكامل لإدارة الدعاوى والإجراءات القانونية يضم عددًا من الشبكات الفرعية الخاصة بمراكز معلومات وزارة الداخلية والنيابة العامة، والمحاكم والجهات ذات الصلة بما يُتيح تبادل المعلومات المطلوبة بشكل مؤمن.



وقال أمين عام مجلس الوزراء إن مجلس الوزراء يتولى حاليًا التنسيق بين الجهات المنفذة للمنظومة؛ لتذليل العقبات، وكذا متابعة التنفيذ، مشيرًا إلى أن المنظومة تهدف أيضًا إلى ضمان سلامة الإجراءات المصاحبة لتحرير المحاضر، وسرعة الفصل في الدعاوى، وإنجاز الخدمات المرتبطة بالمواطنين، إلى جانب إحكام الانضباط في تنفيذ الأحكام لتحقيق الأمن العام، فضلًا عن ضمان دقة البحث ووسائل الاستدلال والاستنتاج لتحقيق النتائج، وتحقيق العدالة الناجزة.



وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وسرعة الانتهاء من مراحل المنظومة المختلفة، مشيرًا إلى أنه تم إنفاق نحو 600 مليون جنيه حتى الآن على المنظومة، ويجب العمل على تشغيلها والاستفادة منها بأقصي سرعة.