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أخبار العالم

مفاجأة.. إيران تعلن استعدادها بالجلوس على طاولة مفاوضات مع أمريكا

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:03 م
شريف سيد
كشفت مصادر إلى صحيفة الجريدة الكويتية عن لقاء سري جمع بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الأدميرال علي شمخاني، مع قادة من حركة طالبان الأفغانية يقوده شقيق رئيس المكتب السياسي للحركة الملا عبدالغني.

وقال مصدر في الخارجية الإيرانية إلى الصحيفة الكويتية إن المحادثات بين الجانبين تطرقت إلى توطيد العلاقات بينهما، إضافة إلى موضوع مشاركة طهران في مفاوضات السلام الأفغانية.

واضاف أن إيران ابلغت وفد طالبان بإستعدادها للجلوس مع الجانب الأمريكي على طاولة المفاوضات، كاشفة عن إرسالها مع الجانب العُماني استعدادها للمشاركة في أي مفاوضات تنهي الأزمة اليمنية.

كما أعرب المسئولون الإيرانيون عن استعدادهم للجلوس على طاولة مفاوضات لحل الأزمة الأفغانية، مع الجانب الأمريكي، وذلك وفق ما أبلغه به الجانب القطري.

وأضاف الحضور أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي منحهم الضوء الأخضر للمشاركة في أي مفاوضات يتواجد بها الجانب الأمريكي.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية كشفت في وقت سابق عن الدور الذي تلعبه عُمان كوسيط بين إيران والولايات المتحدة الامريكية.
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