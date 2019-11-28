ختام اليوم الاول من اللقاء الرياضي لأصحاب الهمم تحت شعار الإعاقة منحة لا محنة



في منافسات تنس الطاولة جلوس، احتلت جامعة عين شمس المركز الاول تليها جامعة الإسكندرية وجاءت في المركز الثالث جامعة دمنهور.



اما منافسات الأرجل السليمة: جاءت جامعة قناة السويس في المركز الأول تليها جامعة السادات، وحصلت جامعة طنطا علي المركز الثالث.



اما في منافسات الاعاقات الذهنية:



جاءت جامعة عين شمس في المركز الاول، تليها جامعة القاهرة ثم جامعة حلوان في المركز الثالث.



وفي منافسات تنس الطاولة للأرجل المعاقة: جاءت جامعة دمنهور في المركز الأول، تليها جامعة السادات في المركز الثاني، ثم جامعة حلوان في المركز الثالث.



وفي منافسات تنس الطاولة سيدات جاءت النتائج كالاتي:



في منافسات تنس الطاولة جلوس: جاءت جامعة حلوان في المركز الاول تليها جامعة اسيوط ثم جامعة عين شمس في المركز الثالث.



اما في منافسات الأرجل السليمة: جاءت جامعة الازهر فرع القاهرة في المركز الاول تليها جامعة بني سويف، وجامعة حلوان في المركز الثالث.



وفي منافسات الاعاقات الذهنية: جاءت جامعة حلوان في المركز الاول تليها جامعة عين شمس ثم جامعة القاهرة في المركز الثالث.

وفي منافسات تنس الطاولة للأرجل المعاقة: جاءت جامعة أسيوط في المركز الاول ثم جامعة بني سويف في المركز الثاني.



الجدير بالذكر انه يشارك في اللقاء 25 جامعة وفرع بإجمالي 650 مشاركا ومشاركة علي مستوي الجمهورية، والذي يأتي في إطار المشروع القومي للياقة البدنية والذي يهدف إلي رفع مستوي اللياقة البدنية للأشخاص أصحاب الهمم بالجامعات المصرية، بالإضافة إلي العمل علي مشاركة أكبر عدد من الطلاب الجامعين أصحاب الهمم في الأنشطة الرياضية ودمجهم في المجتمع المصري واستغلال طاقاتهم الاستغلال الأمثل.

اختتمت مساء اليوم فعاليات اليوم الاول من اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة ( بارالمبياد الجامعات المصرية ) والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الادارة العامة للنشاط الطلابي بالادارة المركزية للتنمية الرياضية، خلال الفترة من 27 نوفمبر الجاري حتي 1 من ديسمبر بالمدينة الشبابية والرياضية بالإسكندرية.