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رياضة

جاريدو يكشف آخر استعدادات النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:19 م
جاريدو
جاريدو
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أحمد هاني
يحل الأهلى ضيفًا على النجم الساحلى غدًا، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، على أرضية ملعب "رادس" الأوليمبي.

أكد خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي، إن مباراتهم أمام الأهلي كبيرة ومهمة خاصة في انطلاقتهم بالبطولة.

وقال جاريدو خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد مساء اليوم الخميس:"نلعب في النجم للفوز دائمًا ولإسعاد الجماهير التي ستدعمنا في المباراة وتحقيق انطلاقة جيدة".

وأتم المدير الفني لفريق النجم الساحلي حديثه بالإشارة إلى إنه يعلم الكثير عن الأهلي وكيفية ظهوره في البطولات الأفريقية، في إشارة منه إلى الفترة التي سبق وتولى خلالها قيادة الأهلي.

وكان الأهلى أعلن قائمة لمواجهة النجم الساحلى وضمت كلا من : محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.
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