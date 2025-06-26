خامنئي: المواقع بالكامل في إسرائيل كانت تحت مرمى صواريخنا

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن المواقع العسكرية وغير العسكرية في إسرائيل كانت تحت مرمى صواريخنا، وأن أي اعتداء على إيران سوف يكون له ثمن مكلف للغاية.

وأضاف علي خامنئي، أن تمكنا من تدمير القدرات العسكرية الإسرائيلية، وأن القوات المسلحة الإيرانية تمكنت أيضا من الانتصار على الولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة فشلت بوضوح في استهداف المواقع النووية الإيرانية.



وأوضح المرشد الإيراني، أن الهجوم الإيراني ألحق أضرارا بالقاعدة العسكرية في قطر، وأن إيران لديها القدرة على استهداف القواعد الأمريكية في الوقت الذي تراه مناسبا.



وأشار المرشد، إلى أن الشعب الإيراني كان على قلب رجل واحد في مواجهة العدوان، وسنهاجم القواعد الأمريكية مجددا إذا تعرضنا للتهديد.



وأشار المرشد الإيراني، إلى أن الولايات المتحدة ترغب في استسلام إيران وهذا لن يحدث، وأن الشعب الإيراني لن يقبل بالاستسلام.

