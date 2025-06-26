خامنئي يوجه رسالة تهنئة إلى الشعب الإيراني

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي إن الكيان الصهيوني انهار تقريباً تحت ضربات القوات المسلحة الإيرانية.



وفي ثالث رسالة مصوّرة له عقب العدوان الذي شنه الإحتلال الإسرائيلي على ايران قال خامنئي : أرى من الواجب أن أتقدّم بالتهنئة إلى الشعب الإيراني العظيم بمناسبة عدّة أمور؛ أولها: التهنئة بالنصر على الكيان الصهيوني المزيّف.

وأضاف رغم كلّ الضجيج والدعايات والمزاعم، سقط الكيان الصهيوني تقريباً تحت ضربات الجمهورية الإسلامية وانهار.

وتابع، أن أمريكا دخلت الحرب مباشرة لحماية إسرائيل لكنها لم تحقق شيئاً وتلقت صفعة قاسية.

واستطرد خامنئي قائلا : “أبارك للشعب الإيراني العظيم انتصاراً ثانياً، وهو الانتصار على النظام الأمريكي”.

وزاد: “لقد دخل النظام الأمريكي الحرب بشكل مباشر، لأنه شعر بأنه إذا لم يتدخل، فإن الكيان الصهيوني سيُباد بالكامل، لكنه رغم هذا التدخل لم يحقق أي إنجاز يُذكر”.

وشدد على أن الجمهورية الإسلامية انتصرت في هذا الميدان أيضاً، ووجهت بدورها صفعة قوية على وجه أمريكا.