ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أول رد من الحكومة حول انتشار فيروس سي بين طلاب المدارس بمحافظة أسيوط

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:28 ص
فيروس سي في المدارس
فيروس سي في المدارس
Advertisements
محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إصابة عدد كبير من طلاب المدارس بفيروس "سي" بمحافظة أسيوط.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصابة عدد كبير من طلاب المدارس بفيروس "سي" بالمحافظة، وأن الوضع الصحي بجميع مدارس محافظات مصر آمن تمامًا؛ مُشددةً على اهتمام الدولة بالقضاء نهائيًا على فيروس "سي" تماشيًا مع الخطة القومية لمكافحة هذا المرض.

وفي إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين، فقد تم إطلاق حملة " 100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي"، وجاءت محافظة أسيوط ضمن المرحلة الأولى للحملة، والتي بدأت خلال الفترة من 1 أكتوبر 2018 حتى 31 ديسمبر 2018، حيث تم فحص مليون و862 ألف و725 مواطن بقرى ومراكز المحافظة بعدد 13 حيًا ومركزًا، من خلال مختلف نقاط المسح البالغ عددها 259 نقطة موزعة على مراكز وقرى المحافظة، في حين أشارت الوزارة إلى أن حملة "100 مليون صحة" هي مبادرات مستمرة لصحة المواطن المصري، حيث أن هناك ١٤ نقطة مسح مستمرة حاليًا في عملها وموزعة في جميع قرى المحافظة لفحص المواطنين.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين المواطنين، ‏ مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة توضح حقيقة تفشي حمى التيفود بين طلاب المدارس

الحكومة تواجه الشائعات.. لا صحة لإلغاء طرح المرحلة الأولى من أراضي العاصمة الإدارية..استمرار صرف الأرز والزيت بـ بطاقات التموين.. لا توجد حمى التيفود بين الطلاب.. ولم نحظر استيراد الأدوية

مدير مسح فيروس سي: نسب الإصابة ضئيلة.. ومستمرون في إجراء الفحص لـ 5 سنوات

تعرف على حقيقة تسرب بقعة زيتية بمياه النيل بمحافظة أسوان

الحكومة: لا صحة لتأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر

الصحة تنفي تداول أدوية سكر منتهية الصلاحية في الصيدليات

ترشيحاتنا

احترس هذه الحشرة تهدد حياتك بـ5 أضرار

تريند الفن | بكاء لينا أحمد الفيشاوي.. منى فاروق تحذر.. إنقاذ حياة نيللي كريم

شوبير يفتح النار على اللجنة الخماسية ويوجه رسالة صادمة لـ الجنايني

وداعا محاكم الأسرة.. الفصل بين الزوجين بالتراضى وسداد مستحقات الزوجة.. مشروع قانون

القبض على المنتج ياسر سليم

طالبة أزهرية تبكي في حفل تخرجها: كان نفسي بابا وماما يكونوا معايا.. فيديو

AdvertisementS

أوهمت الجميع باختطافها لتتزوج حبيبها .. قصة فتاة المرج.. فيديو

أمطار بداية من الأحد..الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الحالى

خفض أسعار 4 سلع تموينية بعد غد

شوبير يفتح النار على اللجنة الخماسية ويوجه رسالة صادمة لـ الجنايني

بتطبيق سناب شات .. ابنة أحمد الفيشاوي في أحدث ظهور

مفتاحك اتكسر في الباب.. شاهد أسهل طريقة لإخراجه دون مجهود

عاش هنا يوثق ديانة مريم فخر الدين المزدوجة ودور شادية في تعليمها الإسلام.. وأسباب اقتحام رشدى أباظة منزلها بالسلاح.. وأسرار تعرضها للتحرش من زملائها وطلاقها بعد علقة موت من محمود ذو الفقار

قلب الأم.. امرأة تستيقظ من الغيبوبة لإرضاع ابنتها في معجزة حيرت الأطباء

أخبار الرياضة.. حقيقة شراء محمد صلاح لـ نادي مصري.. تفاصيل صفقة انضمام كهربا لـ الأهلي.. أزمة في اللجنة الخماسية

مش هتصدق.. أسعار صادمة لـ فساتين رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي

ظهور خاص.. درة تشعل ليالي القاهرة السينمائي

من 30 أكتوبر .. التحريات تكشف حيلة الطالبة بسنت للهروب مع زوجها في المرج بدون علم أهلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور خاص.. درة تشعل ليالي القاهرة السينمائي

بـ لوك جديد.. منة فضالي تستعرض جمالها فى فستان السندريلا

بتطبيق سناب شات .. ابنة أحمد الفيشاوي في أحدث ظهور