أول رد من الحكومة حول انتشار فيروس سي بين طلاب المدارس بمحافظة أسيوط

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إصابة عدد كبير من طلاب المدارس بفيروس "سي" بمحافظة أسيوط.





وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصابة عدد كبير من طلاب المدارس بفيروس "سي" بالمحافظة، وأن الوضع الصحي بجميع مدارس محافظات مصر آمن تمامًا؛ مُشددةً على اهتمام الدولة بالقضاء نهائيًا على فيروس "سي" تماشيًا مع الخطة القومية لمكافحة هذا المرض.





وفي إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين، فقد تم إطلاق حملة " 100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي"، وجاءت محافظة أسيوط ضمن المرحلة الأولى للحملة، والتي بدأت خلال الفترة من 1 أكتوبر 2018 حتى 31 ديسمبر 2018، حيث تم فحص مليون و862 ألف و725 مواطن بقرى ومراكز المحافظة بعدد 13 حيًا ومركزًا، من خلال مختلف نقاط المسح البالغ عددها 259 نقطة موزعة على مراكز وقرى المحافظة، في حين أشارت الوزارة إلى أن حملة "100 مليون صحة" هي مبادرات مستمرة لصحة المواطن المصري، حيث أن هناك ١٤ نقطة مسح مستمرة حاليًا في عملها وموزعة في جميع قرى المحافظة لفحص المواطنين.



