ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مواجهات بين المتظاهرين العراقيين وقوات الأمن قرب مقر شرطة محافظة ذي قار

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:53 ص
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
Advertisements
أحمد محرم
أفادت قناة "سكاي نيوز" باندلاع مواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب قرب مبنى شرطة محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وأعلن محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، الخميس، استقالته من منصبه، فيما جدد المطالبة باجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت احداث اليوم بالمحافظة.

ونقلت قناة السومرية العراقية عن الدخيلي قوله في رسالة وجهها الى ابناء ذي قار: "اكتبُ لكم الآن وقلبي يعتصر ألمًا على ما حل بمدينتنا الصابرة المنكوبة، وأوجه خطابي لكم لأنكم الأهل والأقارب والعشيرة، بكم كنت وبكم سأكون، ودونكم لا يحلو مقام، ولا يهنأ احد بمنصب".

وأضاف "منذ ان تولينا منصبنا، محافظًا لذي قار أوخر شهر أغسطس من العام الجاري وإلى ساعتنا هذه، عملنا مخلصين على أن نضع خدمتكم أولًا، وحفظ مصالحكم ودمائكم فوق كل اعتبار، وواصلت الليل بالنهار من إجل ان ارفع عن كاهلكم ويلات الزمن وكوارث الإهمال واللامبالاة التي عانينا منها عقودًا تتلو عقودا".

وتابع "عندما بدأت الاحتجاجات السلمية حتى أعلنت بوضوح وصراحة موقفي الداعم لكم، والمؤيد لمطالبكم المشروعة في عيش كريم وعدالة اجتماعية مفقودة، ولم نألُ جهدًا في سبيل إيصال اصواتكم من موقع مسؤوليتنا الى الجهات ذات العلاقة التي صمت آذانها مرات ومرات، ولكننا واصلنا تحمل الأمانة بمسؤولية رجل الدولة ولم نتهرب من التزامنا تجاهكم ابدًا".

واكد أنه "إلى هذا اليوم الدامي، الذي شهد احداثًا مؤسفة، وسقط من ابنائنا عشرات الشهداء والجرحى على يد قوات من خارج المحافظة، ولم يجرِ إشعار الحكومة المحلية بوجودها ولم نطلع على مهامها، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه او تجاهله، فنحن ابناء ذي قار وحماتها، فكيف يصار الى مثل هذا الاجراء المخالف للقانون، ولأي اعتبار قانوني ، وقد سبق وان هددنا في وقت سابق من هذا اليوم بضرورة محاسبة المتسبب بما جرى، والكشف عن تفاصيل ما حدث بالضبط".

ولفت الدخيلي إلى أنه في ظرف استثنائي، يعلن أمام العراقيين وبين أيديهم استقالته من منصبه احتجاجًا على ما جرى، وإخلاءً لمسؤولية الحكومة المحلية مما أُقترف". وجدد الدخيلي "المطالبة باجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت احداث هذا اليوم الخميس".

يذكر ان محافظة ذي قار شهدت اليوم مواجهات بين متظاهرين وقوات امنية، ادت الى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى من الجانبين ووصل عدد القتلى إلى حوالي 32 شخصا على الأقل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ النبلة.. قوات الأمن العراقية تتصدى لـ المتظاهرين.. فيديو

العراق رعب ونار وموت.. قتيل كل دقيقة ومواجهات دامية مع الأمن.. وارتفاع عدد قتلى بغداد والناصرية إلى 20 قتيلًا.. صور

رغم حظر التجوال في الناصرية.. آلاف العراقيين يخرجون في مواكب تشييع

على أرواح المجزرة.. إعلان الحداد الرسمي بالناصرية العراقية

يوم دموي بالعراق.. مقتل 32 شخصا وإصابة المئات بعد إطلاق النار على المتظاهرين في الناصرية.. إعلان الحداد على الضحايا لمدة 3 أيام.. وانتشار دبابات وإغلاق طرق في النجف بعد حرق القنصلية الإيرانية

بعد مقتل وإصابة العشرات اليوم.. قرار عاجل من رئيس الوزراء العراقي

ترشيحاتنا

بين اختفاء شهد وبسنت.. انتحرت الأولى بـ وسواس قهري وتزوجت الأخرى سرا

انفانتينو يقترح إقامة بطولة أفريقية جديدة .. تفاصيل

شاهد لحظة مرعبة لسقوط رجل على قضبان المترو أثناء النظر في هاتفه

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي.. الحكم والموعد و أعداد الجماهير

أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الجمعة 29 -11- 2019..فيديو

معرفتكش أنا كده ... حسن الرداد يفاجئ جمهوره بإطلالة غريبة | شاهد

AdvertisementS

أوهمت الجميع باختطافها لتتزوج حبيبها .. قصة فتاة المرج المختفية.. فيديو

خفض أسعار 4 سلع تموينية بعد غد

أمطار بداية من الأحد..الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الحالى

بعد بكائها.. لينا أحمد الفيشاوي تنشر صورا جديدة.. وهذه قصة خلافها مع والدها

عاش هنا يوثق ديانة مريم فخر الدين المزدوجة ودور شادية في تعليمها الإسلام.. وأسباب اقتحام رشدى أباظة منزلها بالسلاح.. وأسرار تعرضها للتحرش من زملائها وطلاقها بعد علقة موت من محمود ذو الفقار

شوبير يفتح النار على اللجنة الخماسية ويوجه رسالة صادمة لـ الجنايني

وفاة زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

قلب الأم.. امرأة تستيقظ من الغيبوبة لإرضاع ابنتها في معجزة حيرت الأطباء

ظهور خاص.. درة تشعل ليالي القاهرة السينمائي

أخبار الرياضة.. حقيقة شراء محمد صلاح لـ نادي مصري.. تفاصيل صفقة انضمام كهربا لـ الأهلي.. أزمة في اللجنة الخماسية

مش هتصدق.. أسعار صادمة لـ فساتين رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي

بتطبيق سناب شات .. ابنة أحمد الفيشاوي في أحدث ظهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. دومينيك حوراني فى أحدث ظهور

بالملابس البيضاء.. الفراعنة الصغار يبهرون زوار المتحف المصري بالتحرير

ظهور خاص.. درة تشعل ليالي القاهرة السينمائي