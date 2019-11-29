صدمة للنساء .. الحمل بعد الـ35 خطر على صحة الجنين

كشفت دراسة علمية حديثة أجريت في جامعة كامبريدج، أن الأطفال المولودين لأمهات أكبر سنًا قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في القلب، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية.



وأكدت الدراسة أن التغييرات في المشيمة للأمهات الأكبر سنًا يمكن أن تلحق الضرر بصحة الأطفال الذكور.



وأوضحت الدراسة أن حمل المرأة بعد سن الـ35 يعد خطيرًا على صحة الطفل، لأنها تُعتبر حالة حمل من أمراض الشيخوخة.



وأكد الباحثون القائمون على الدراسة أن المشيمة أصبحت أقل كفاءة في نقل العناصر الغذائية والأكسجين إلى الأجنة مع تقدم الأمهات في السن.



كما أوضحت نتائج الدراسة أن المشيمة، وهي عضو يربط الأم بالطفل أثناء وجوده في الرحم لا تعمل بشكل جيد كلما زاد عمر المرأة فيصبح الحمل صعبًا على الأم والطفل.

