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أخبار البلد

تعرف على التطعيمات الكاملة للكلاب والقطط.. تفاصيل

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:05 م
صدى البلد
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كريم عاطف
قال الدكتور هلالي عبد الرحمن محمد، طبيب بيطري، ان التطعيمات هي عبارة عن مرض أو ميكروب مضعف، وتؤخذ ليبدأ الجسم فى تكوين الأجسام المضادة، وعندما يأتى المرض بصورته الحقيقة يستقبله الجهاز المناعي، ويعتبر هو حائط الردع له.

وأضاف الطبيب البيطري فى تصريحات لـ"صدى البلد" ان التطعيمات بالنسبة للقطط والكلاب مهمة للغاية وبالرغم من هذا نتفاجأ من بعض مربي الحيوانات الأليفة يتجاهلون هذه التطعيمات اما ان يكون تجاهلا عن قصد او عدم إدراك ولكن بعد إصابة الحيوان يتحمل المربى تكاليف 5 أضعاف ثمن التطعيم وهناك بعض الأمراض تكلف أضعاف ثمن الحيوان نفسه.

وأوضح الطبيب البيطري أن التطعيمات الخاصة للقطط تكون بدايتها فوق الشهرين والنصف وهى عبارة عن تطعيمين للأمراض الفيروسية الثلاثى او الرباعى ثم عند اكتمال أول سنة يتم أخذ جرعتين بينهم 21 يوم وتتكرر سنويا.

وأضاف الطبيب البيطري: أما الكلاب فلها نسبة تطعيمات أكثر، فهناك شركات تنتج التطعيم الثماني وهذا ضد 8 أمراض وشركات أخرى تنتج التطعيم الثنائي والخماسى والسباعى، وعندما قلة عدد الأمراض فى التطعيم يتم إعطاؤها الكلب في عمر أصغر مثل الثنائى يتم أخذه في عمر الشهر والخماسي فى عمر شهر ونصف والسباعى فى عمر الشهرين والثمانى فى عمر شهرين ونصف.

وتابع الطبيب البيطري أنه فى حالة شراء جرو كبير فى السن مثلا شهرين ونصف أو 3 أشهر فلابد ان يقوم بإعطائه التطعيم الثمانى مباشرا.

واستطرد الطبيب البيطري: أما تطعيم السعار فيكون للكلاب والقطط وهو مستقل بذاته ويتم أخذه فى عمر 6 أشهر، ولابد من تطعيمه لأى حيوان إذا كان داخل المنزل أو خارجه لأن السعار مرض بدون علاج فإذا أصيب به الحيوان وعض الانسان وتم نقله اليه يؤدى الى الوفاة.

ونوه الطبيب البيطري إلى أن الطفيليات الخارجية وتتمثل فى البراغيث فى القطط والأوراد فى الكلاب والطفيليات الداخلية وهى الديدان وتوجد لدى النوعين ويتم اخذ جرعات دورية كل 3 أشهر.
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