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أخبار البلد

كرم جبر: علاء ثابت وطنی أصیل ويمارس عمله طبيعيا.. والإخوان تحاول إفساد إنجاز الأهرام

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:53 م
الكاتب الصحفى كرم
الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
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نفى الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ما نشر على موقع قناة مكملين الإخوانية حول قيام هيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحقيقات سرية معه حول وقائع فساد ومخالفات مالية وقانونية بعد تلقي سبعة وعشرين شكوى من صحفيين وعاملين بالمؤسسة.

وقال كرم جبر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى: بينما الزميلان علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس الإدارة مشغولان في التجهيز للإصدار الرسمي لبوابة الأهرام نشرت المواقع الإخوانية خبرا كاذبا حول التحقيق مع علاء ثابت.

وتابع كرم جبر: الخبر كاذب من أساسه ولم يحدث بالمرة وعلاء في الأهرام يمارس عمله، فهو كاتب وطنی أصیل ومحترم.

وقال كرم جبر إن المواقع الإخوانية تشوه إنجاز الأهرام بشائعة التحقيق مع رئيس تحرير الأهرام وكلما تسقط أكذوبة تصيبهم لوثة.

وكان الكاتب الصحفى علاء ثابت نفى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بتغريدة ما نشر على موقع قناة مكملين الإخوانية، وقال فيها فى الكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام إن ما نشر وتداول على الحساب الخاص بقناة مكملين الإخوانية حول قيام هيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحقيقات سرية معه حول وقائع فساد ومخالفات مالية وقانونية بعد تلقي سبعة وعشرين شكوى من صحفيين وعاملين بالمؤسسة.

وقال علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام عبر الحساب الخاص به "من تسالي تويتر .. بيدي لا بيد غيري إنشر على صفحتي تخاريف وأكاذيب لا تستحق سوى السخرية وهذا أقصى ما سأرد به فلا يوجد ما يستوجب أكثر من هذا".
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