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أخبار العالم

مسؤول أمريكي: الناتو سيعرب عن قلقه من تفعيل تركيا لمنظومة إس 400 الروسية

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:57 م
صدى البلد
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رحيم يسري
قال مسؤول أمريكي إن "الرئيس دونالد ترامب ملتزم بجعل حلف الناتو أقوى وجاهزا لمواجهة التهديدات ولهذا شددنا على ضرورة رفع الحلفاء لإنفاقهم الدفاعي".

وأضاف "أردوغان سيسمع خلال قمة الناتو قلق الدول الأعضاء من تفعيل تركيا لمنظومة إس 400 الروسية"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

وتابع المسؤول الأمريكي قائلا "كنا واضحين مع أردوغان بأن منظومة إس 400 لا تتسق مع دور تركيا كعضو في حلف الناتو وكجزء من برنامج إف 35".

وأوضح "أعتقد أن وقف إطلاق النار في شمال سوريا لا يزال صامدا ونعمل مع الأتراك للسماح بممرات إنسانية وللإبقاء على مراكز احتجاز داعش آمنة".

وأشار إلى أن الصين ومبادرة الاتحاد الأوروبي للدفاع تتصدر المسائل التي سيناقشها ترامب خلال قمة الناتو.
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