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الأوقاف: صناديق النذور حققت أكثر من 4 ملايين جنيه في شهر أكتوبر

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:28 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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محمود ضاحي
أعلنت وزارة الأوقاف أن صناديق النذور حققت أعلى عائد شهري في تاريخها في أكتوبر الماضي ، حيث بلغت أربعة ملايين ومائة وثلاثين ألف جنيه، وذلك في ضوء ضوابط الحوكمة التي اتخذتها وزارة الأوقاف في كل شئونها المالي.

وقال عثمان محمد عثمان مدير عام الحسابات الخاصة مسؤل صناديق النذور إن ذلك انعكس إيجابا على جميع إيرادات الوزارة وسائر مواردها الذاتية بلا استثناء.

جدير بالذكر أن إجمالي إيرادات النذور كان في عام 2013-2014 نحو سبعة ملايين جنيه في العام كاملا ، وقد ارتفع في العام المالي 2018-2019 م إلى نحو ثلاثين مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 300% عن عام 2013-2014م ، وجاء شهر أكتوبر 2019م ليحقق أعلى عائد شهري في تاريخ الوزارة ، كما حققت الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 12,749,426 مليون جنيه بزيادة قدرها 849,116 جنيهًا عن مثيلاتها في العام الماضي.
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