ناصر عباس: طرد أيمن أشرف أمام النجم غير صحيح لهذا السبب

أكد ناصر عباس المرافق والمحاضر بالاتحاد المصري والإفريقي، أن البطاقة الحمراء لـ أيمن أشرف أمام النجم الساحلي كانت غير صحيحة وقاسية.



وقال ناصر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "مهاجم النجم الساحلي لم يسيطر على الكرة، لإنها كانت في الهواء وليست على الأرض، لذلك افتقد عنصر السيطرة".



وأكمل : "كان الأصح البطاقة الصفراء لإنها تعتبر هجمة واعدة وليست فرصة محققة".



وحقق النجم الساحلي انتصارًا هامًا على حساب ضيفه النادي الأهلي بهدف نظيف أحرزه ياسين الشيخاوي، في مباراة شهدت طرد لمدافع الفريق أيمن أشرف.



وفي المباراة الأخرى ، انتصر نادي الهلال السوداني على بلاتينيوم من زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بأم درمان، ليحقق الفريق السوداني أول انتصاراته في دور المجموعات هذا الموسم.



ويستضيف النادي الأهلي، نظيره نادي الهلال في الجولة الثانية، بينما يحل نادي النجم ضيفًا على بلاتينيوم الزيمبابوي.



ويرصد لكم صدى البلد جدول ترتيب المجموعة الثانية بعد انتهاء الجولة الأولى:



المركز الأول: الهلال السوداني : 3 نقاط



المركز الثاني : النجم الساحلي : 3 نقاط



المركز الثالث: بلاتينيوم : 0 نقطة



المركز الرابع : النادي الأهلي : 0 نقطة