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رياضة

بعثة الأهلي تعود للقاهرة فجرًا

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:31 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فجر اليوم السبت تونس الي القاهرة عقب مواجهة النجم الساحلي التونسي.
وحقق النجم الساحلي التونسي فوزًا مهما على الأهلي 1 / صفر، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والتي شهدت فوز الهلال السوداني على بلاتنيوم ستارز الزيمبابوي 2 / 1 .

وسجل ياسين الشيخاوي قائد النجم الساحلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة حصول أيمن أشرف مدافع الأهلي على بطاقة حمراء في الدقيقة 13، بعد تدخل مع ماهر الحناشي مهاجم النجم الساحلي، ليوجه الحكم البطاقة الحمراء المباشرة له.

وعانى الأهلي من سوء حظ كبير في المباراة بعد طرد أيمن أشرف، وتعرض لاعبه علي معلول للإصابة في منتصف الشوط الثاني، مما اضطر معه إلى تغيير خطة اللعب الأمر الذي أُثر بالسلب على الفريق.
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