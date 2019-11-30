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أخبار العالم

التفاصيل الأولى عن الإرهابي منفذ هجوم جسر لندن

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:54 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشرت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم السبت، التفاصيل الأولى عن الإرهابي منفذ هجوم الطعن عند منطقة جسر لندن.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر رسمية بريطانية إن منفذ الهجوم كان مسجونا على خلفية اشتراكه في أنشطة إرهابية، مشيرة إلى أنه تم إطلاق سراحه منذ حوالي عام.

وأضافت المصادر: "تم إطلاق سراح الإرهابي وفقا لصفقة مع السلطات تقتضي بأن يرتدي سوارا إليكترونا".

وكان جسر لندن مسرحا لهجوم في يونيو عام 2017 عندما قاد ثلاثة مسلحين شاحنة وصدموا مارة، ثم هاجموا أشخاصا في المنطقة المحيطة، مما أسفر عن مقتل ثمانية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفضت بريطانيا مستوى التهديد الإرهابي على المستوى الوطني إلى "كبير" نزولا من "حاد"، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014.
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