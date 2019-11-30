مدرب الأهلي السابق: انضمام الشناوى لمنتخب مصر بأولمبياد طوكيو أهم من محمد صلاح

أكد طارق سليمان، مدرب حراس الأهلي السابق، أنه ليس من حق لاعبي المنتخب الأولمبي الاعتراض على ضم لاعبين بالأولمبياد.



وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "ليس من حق لاعبي المنتخب الأولمبي الاعتراض على ضم لاعبين فوق السن في أولمبياد طوكيو".



وأكمل : "المدير الفني هو المسؤول عن اختيار عناصره بأولمبياد طوكيو، وانضمام محمد الشناوي في قد يكون أهم من وجود محمد صلاح".



وتوج منتخب مصر الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بالفوز على كوت ديفوار في المباراة النهائية (2-1) على استاد القاهرة الدولي.

