جامعة أسوان تنشئ المركز البحثى الصحى لتحقيق طفرة بحثية بالجامعة.. صور

تواصل جامعة أسوان إنجازاتها الكبيرة التي ساهمت فى حدوث طفرة غير مسبوقة وجعلتها تفوز بالمركز الأول على مستوى العالم في "الاستشهادات" وفقا للتصنيف البريطاني التايمز للتعليم العالي The Times Higher Education.



ورصدت "صدى البلد" قيام الجامعة بإنشاء وتنفيذ المركز البحثي الصحي بالحرم الجامعى بمدينة أسوان الجديد حيث أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان على أهمية هذا المنشأ البحثي الجديد .



وقال رئيس الجامعة بأن العمل جاري في مركز الأبحاث والأبحاث المتقدمة والذى يشمل 14 وحدة متخصصة ومنها وحدة الميكروسكوب الإلكترونى ، والتي تضم العديد من الأجهزة وأيضًا معمل لبيت الحيوان ومركزًا للتدريب على الجراحات الميكروسكوبية علي الحيوانات في كافة التخصصات والتي وستجري به الأبحاث فى كافة التخصصات الطبية الأساسية في العلوم والطب ويكون مكتسبًا جديدًا يضاف إلي إنشاءات جامعة أسوان البحثية ، وذلك للحفاظ على مراكز جامعة أسوان العالمية التي حققتها مؤخرًا فى التصنيف الدولى .



فيما أشار الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب بجامعة أسوان إلى البحث العلمي يمثل فى المرحلة الحالية أهمية عظمى لما تمثله تقنية الأبحاث العلمية والتطبيقية من قاطرة رئيسية للنهوض بتخصصات الطب والعلوم المختلفة والنهوض بالجامعات والحصول علي تصنيفات متقدمة من المنظمات العالمية، ولهذا فأنه جاري الإعداد والتجهيز لافتتاح المركز البحثي الصحي بعد شهر من الآن حتي يحقق طفرة بحثية بكلية الطب وباقي كليات الجامعة.



وكان رئيس الجامعة قد قام بزيارة لمتابعة الأعمال الجارية بالمركز البحثى الصحى حيث رافقه الدكتور محمد زكي الدهشورى عميد كلية الطب والدكتور عبدالله العبيدي مدير المستشفى الجامعي، والدكتور مصطفي المطيري وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد مصطفي وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هشام الرفاعي وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث.