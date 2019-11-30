بشأن أحداث لبنان.. فرنسا ترتب لمؤتمر دولي الشهر القادم

تتولى الرئاسة الفرنسية ترتيبات الدعوة لمؤتمر دولي بشأن لبنان، يراد له أن ينعقد في باريس، أواسط شهر ديسمبر القادم؛ وذلك من أجل إطلاق المنح والمساعدات الدولية للبنان، والتي تعرف باسم "اتفاقية سيدر".





ونقلت صحيفة النهار اللبنانية، اليوم السبت، عن مصدر رئاسي فرنسي طلب عدم نشر اسمه، أن هذه الترتيبات تستهدف توصيل رسالة تحث القيادات اللبنانية على سرعة تكليف رئيس لتشكيل الحكومة الجديدة وبمواصفات تحاكي مطالب الحراك الشعبي اللبناني الداعية إلى إصلاحات هيكلية ومحاربة الفساد.





ونقل التقرير أن وزير الخارجية الفرنسي جين إيف لودريان، سيرأس جلسات المؤتمر الدولي الذي ستشارك فيه الدول المانحة.



