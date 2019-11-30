ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بشأن أحداث لبنان.. فرنسا ترتب لمؤتمر دولي الشهر القادم

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:50 م
فرنسا ترتب لمؤتمر
فرنسا ترتب لمؤتمر دولي الشهر القادم
Advertisements
سمر صالح
تتولى الرئاسة الفرنسية ترتيبات الدعوة لمؤتمر دولي بشأن لبنان، يراد له أن ينعقد في باريس، أواسط شهر ديسمبر القادم؛ وذلك من أجل إطلاق المنح والمساعدات الدولية للبنان، والتي تعرف باسم "اتفاقية سيدر".

ونقلت صحيفة النهار اللبنانية، اليوم السبت، عن مصدر رئاسي فرنسي طلب عدم نشر اسمه، أن هذه الترتيبات تستهدف توصيل رسالة تحث القيادات اللبنانية على سرعة تكليف رئيس لتشكيل الحكومة الجديدة وبمواصفات تحاكي مطالب الحراك الشعبي اللبناني الداعية إلى إصلاحات هيكلية ومحاربة الفساد.

ونقل التقرير أن وزير الخارجية الفرنسي جين إيف لودريان، سيرأس جلسات المؤتمر الدولي الذي ستشارك فيه الدول المانحة.

يشار إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون، كان ترأس، أمس، اجتماعًا مع مختلف جهات الاختصاص المالي والاقتصادي، جرى فيه مناقشة مقترحات لمواجهة أزمة النقد والسيولة وحماية القطاع المصرفي. وقد تغيب عن الاجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري؛ لأسباب قالت صحيفة النهار إنها خاصة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية اللبناني يغلق الباب في وجه فرنسا: لن يتدخل أحد في شئوننا

هل يتولى سعد الحريري تشكيل حكومة لبنان مجددا..تعرف على آخر التطورات

بري: لبنان أشبه بسفينة تغرق شيئا فشيئا

بمناسبة عيد الاستقلال.. ميشال عون يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بـ لبنان

لبنان.. سعد الحريري يحذر من جهات مجهولة توجه دعوات مزورة ومشبوهة

لبنان.. تيار المستقبل يدعو مناصريه للتهدئة وتجنب إشعال الفتن

ترشيحاتنا

محمد فؤاد يتصدر جوجل وهذه تطورات حالته الصحية

أعراض مرض الربو عند الكبار.. 10 طرق للوقاية من المرض

انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد: ارتدوا الملابس الشتوية من الجمعة

يبدأ مفعولها في أقل من 20 ثانية.. قصة حبة الفيل الأزرق المعروفة بـ عقار الشيطان

شعبان عبد الرحيم يغني على كرسي متحرك.. فيديو

الذهب هيرخص.. بشرى سارة عن أسعار المعدن الثمين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدارس لتعليم فنون الغوص بدهب وشرم الشيخ لدعم مركز مصر كأفضل وجهة سياحية

زيرو جمارك تركيا..قائمة بأنواع السيارات ينطبق عليها صفر جمارك الشهر المقبل.. صور

بين الجرأة والأناقة والغرابة.. 20 إطلالة أثارت الجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي