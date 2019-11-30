فتاوي تشغل الأذهان.. 4 أدوية ربانية تحميك من الحسد.. حكم الشك في انتقاض الوضوء أمين الفتوى يجيب.. والتطعيم أثناء الصيام لاستخراج شهادة صحية للعمرة يفطر في هذه الحالة



تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وماذا يفعلون إذا قابلهم أمر فى حياتهم.. التقرير التالي يستعرض أبرز هذه الفتاوى.



أجاب أمين الفتوى، خلال فيديو له عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لو تم التطعيم عن طريق الحقن لا يفطر، ولو كان التطعيم عبارة عن نقاط عن طريق الفم أو الأنف تفطر.



وورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية من سائل يقول" هل يجوز عمل عمرة أو حجة لشخص حي؟".



وأجاب مجمع البحوث عبر صفحته على الفيسبوك، أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أجازت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة حالة إذا كان الإنسان مريضًا لا يقدر على الحج بنفسه.



واستدلت لجنة الفتوى بمجمع البحوث بما ثبت عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي – صلي الله عليه وسلم – إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت علي راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟ قال – صلي الله عليه وسلم – "أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئ" قال نعم "قال حج عن أبيك".



وأكد المجمع إذا كان الإنسان مريض مرضًا يرجى شفاؤه لايجوز له أن ينيب عنه غيره في الحج، وأما إن كان صحيحا فلا يجوز له أيضًا أن ينيب غيره، أما إذا كان مريضا مرضًا لا يرجي برؤه فيجوز له أن ينيب عنه غيره في أداء فريضة الحج.



هل يجوز أداء العمرة من أموال الزكاة



هل يجوز أداء العمرة من أموال الزكاة؟، الواجب على من وجبت عليه الزكاة أن يخرجها مالًا للفقير بأن يملكه له، حتى يكون الفقير مالكًا لهذا المال وله حرية التصرف به بأن يذهب لأداء العمرة أو الحج.



وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يحجز بها تكاليف أداء العمرة أو الحج للفقير، بل الواجب عليه أن يعطي المال للفقير وله حرية التصرف فيه.



وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «وجبت عليّ الزكاة وأريد أن أحجز بها تأشيرة عمرة لإنسان فقير، فهل يجوز ذلك؟»، أنه لا يجوز بل لا بد من إعطاء الفقير الأموال.



"ما حكم إخراج زكاة المال عن أهلى دون علمهم؟".. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له، عبر صفحة الإفتاء المصرية على "يوتيوب".



وقال الشيخ محمود شلبي: "إذا كنت ستخرج زكاة نيابةً عن أحد من أهلك سواء أكان ذلك الأب أو الأم أو الإخوة، فعليك أن تخبرهم حتى لا يدفعوها، لأن الزكاة عبادة وكون أنك تخرجها نيابة عن أحد فلابد أن تخبره".



وأضاف: "أما لو كنت تقصد أنك تخرجها عن أبنائك وزوجتك فلا شيء عليك فى أن تخبرهم لأنك تعولهم".



ورد سؤال للدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول: "ما حكم الشك في انتقاض الوضوء؟".



أجاب أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر الذي عُرض على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع "فيس بوك، أن اليقين لا يزول بالشك، فمن توضأ وشك في الوضوء فالأصل أني متوضئ، بينما الشك يزول باليقين.



وأضاف: أن ندرك أننا في الصلاة نقف بين يدي الملك، نتحدث معه ويرد عليه المولى بقول حمدني عبدي مجدني عبدي أثنى علي عبدي، سألني عبدي ولعبدي ما سأل.



هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟



ورد سؤال للدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟.



أجاب أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء خلال فيديو له، أن الاستحمام -إن كان عن جنابة- فإنه يغني عن الوضوء، لقوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا». [المَائدة: 6].



وأوضح، أن الاغتسال يكفي للدخول في الصلاة بدون وضوء بشرط أن تكون نيته رفع الحدثين الأكبر والأصغر "الجنابة والوضوء".



وأشار إلى أن الوضوء مُستحب في غسل الجنابة وليس بشرط في صحته، فالمغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده، فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا».



قال الداعية الإسلامي الدكتور محمد وهدان - الأستاذ بجامعة الأزهر: "إن كل ذى نعمة محسود" وعليه فعلى المسلم تحصين نفسه وجميع ما يملك من الحسد اتباعا لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم والذى قال فى الحديث الشريف: "استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان".



وأضاف وهدان، خلال فيديو له، أن العلاج يكون بأربع خطوات هي:



1- الاستعانة على قضاء الحوائج والمصالح بالكتمان.

2- قراءة المعوذتين.

3- إطعام وسقاية الحاسد قدر استطاعة المحسود لاتقاء غله.

4- التعرف على الحاسد من لحن قوله لمحاولة اتقاء شره، امتثالا لقوله تعالى فى الآيات 29 - 30 من سورة محمد: {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ * وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ}.



ومن الأدعية المستحبة التي تقال للحاقد الحاسد لاتقاء شره قول : [الرحمن فى قلبك] فأنت طلبت من الله الحماية والمعية.



وقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: إن اسم يثرب ورد في الكتابات عند مملكة (معين) وذكرت بين المدن التي سكنتها جاليات معينية ومن المعروف أن المملكة المعينية قامت في جزء من اليمن في الفترة ما بين 1300 و600 قبل الميلا وامتد نفوذها في فترة ازدهارها إلى الحجاز وفلسطين وعندما ضعف سلطانها كونت مجموعة مستوطنات لحماية طريق التجارة إلى الشمال وكان هذا الطريق يمر بيثرب، فتعد المدينة من أقدم المدن التي عرفت في منطقة شبه الجزيرة العربية.



وأضاف علي جمعة عبر فيسبوك: ثم سيطر الكلدانيون على المدينة منذ سنة 589 ق.م، حتى 539 ق.م وبعدها سقط ملك الكلدانيين على يد قورش الفارسي، وكان قد هاجر كثير من اليهود هروبًا من بختنصر البابلي الذي دمر أورشليم (القدس العربية) وظل بعض أشتات اليهود الهاربة تأتي إلى يثرب حتى 70 ق.م بسبب اجتياح الإمبراطور الروماني تيتوس أورشليم وتدميرها مرة ثانية، وكانت آخر مشاهد هروبهم إلى يثرب عندما أرسل الإمبراطور الروماني هارديان جيشًا إلى فلسطين لإخراج اليهود منها ومنعهم من دخولها نهائيا، فتجمعت تلك الأشتات وعاشت جنبًا إلى جنب مع أهلها العرب الأصليين، والذين كانوا بقايا قبائل العماليق مع قبائل توافدت من شتى بقاع الجزيرة العربية.



ورد سؤال للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول: "هل التطعيم أثناء الصيام لاستخراج شهادة صحية للعمرة هل يفطر؟.